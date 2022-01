Fortniten saa pian iPhonelle Nvidian ja Epicin yhteistyönä

Epic Gamesin supersuosittu battle royale -peli Fortnite on ollut pitkälti toista vuotta pattitilanteessa Applen ja Googlen mobiililaitteilla , sillä yhtiö ei halua jakaa myyntikomissioita mobiilijäteille.Fortnite on saatavilla tosin Androidille, johon sen voi ladata Epic Gamesin sivuilta, mutta Applen laitteiden kohdalla tilanne on synkempi, koska alusta rajoittaa App Storen ulkopuolelta asennettavia sovelluksia.Tilanteeseen on kuitenkin tulossa muutos, kun Epic Games ja Nvidia ovat yhdistäneet voimansa tuodakseen suosikkipelin mobiililaitteisiin. Nvidian GeForce Now nimittäin tuo pelin kohta iPhonelle.Jo nyt GeForce Now'n välityksellä pystyy pelaamaan työpöytäversiota, mutta nyt suljetussa beetatestissä testataan pelin mobiiliversiota. Testaajaksi voi hakea Nvidian sivulta , eikä siihen vaadita maksullista tilausta.

Testissä pelaajat pääsevät pelaamaan Fortniten mobiiliversiota joko iOS:n Safari-selaimella tai Androidin GeForce Now -sovelluksella.Fortnite poistettiin Googlen ja Applen sovelluskaupoista elokuussa 2020 ja on pysynyt pois siitä asti. Ennen poistoa Fortnite oli App Storen suosituin peli ja tuotti liki 3 miljoonaa dollaria päivässä Tilanteesta ja asiaan liittyvistä oikeusjutuista kertoo Epic Gamesin osalta Free Fortnite -sivu