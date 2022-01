Arvostelussa Garmin Forerunner 945 - loistava kello ultrajuoksuun, mutta ei niinkään tavalliselle kuolevaiselle

Testiimme saapunut Garmin Forerunner 945 on monen huippu-urheilijan ja kestävyysurheilua harrastavan luottoväline - kello on nykymuodossaan julkaistu jo vuonna 2019, joten mistään uutuudesta ei ole kyse.

Ajatellaan asia näin.. Onko maraton mielestäsi todella pitkä juoksumatka? Jos on, et kuulu arvostelussamme käsiteltävän Garminin urheilukellon kohderyhmään.

Forerunner 945 on itse asiassa muotoiluaan sirompi. Se näyttää hirvittävän isolta möhkäleeltä, mutta kellon ulkomitat eivät itse asiassa poikkea juurikaan isommista älykelloista. Ominaisuuksiin nähden myös kellon paksuus ja paino on saatu puristettua varsin maltillisiin mittasuhteisiin.

Kello itse asiassa istuu mainiosti jopa tällaisen pieniluisen miehenpuolikkaan käteen varsin mainiosti, joten voisi arvioida Forerunner 945:n sopivan mainiosti myös naisten ranteisiin - ellei hakusessa ole nimenomaan merkittävästi keskivertoa pienempi älykello.

Ulkonäön osalta todettakoon yhteenvetona se, että tämän kellon kanssa annat väistämättä kuvan itsestäsi himourheilijana - halusit sitä tai et. Eli hillittyä, huomaamatonta älykelloa Forerunner 945:sta ei saa tekemälläkään.

Tekniset tiedot

Näyttö

1,2 tuumaa; resoluutio 240x240

Paino

50 grammaa

Suojaus

vedenkestävyys 5ATM; Gorilla Glass DX

Ulkomitat

47 x 47 x 13,7 mm

Akku

14 vuorokautta (valmistajan ilmoittama)

suorituksen aikana 36 tuntia (valmistajan ilmoittama)

suorituksen aikana 36 tuntia Yhteydet

WiFi, Bluetooth, ANT+

Sensorit

Korkeusmittaus, kompassi, gyroskooppi, lämpömittari, veren happisaturaation mittaus, kiihtyvyysanturi

Muuta

Sisäänrakennettu GPS, vesitiiviys 50m syvyyteen saakka

Hinta

noin 500 euroa (tarkista päivän hinta!)

Näyttö ja painikkeet

Jos muotoilussa haettiin hieman perinteistä urheilukellon designia, samaa retrohenkisyyttä on mukana myös kaikessa muussakin.

Moderneihin, viimeisintä teknologiaa käyttäviin älykelloihin tottuneelle Forerunner 945:n näyttö on järkytys. Käytännössä kyseessä on himmeä, heikolla tarkkuudella varustettu LCD-näyttö, josta tulee vahvasti mieleen ysärin kelloradioissa ja vastaavissa laitteissa käytetty tekniikka. OLED-näyttöjen kirkkauteen, teräviin väreihin ja korkeaan resoluutioon tottuneelle Forerunnerin näyttö on antiikkinen. Garmin perustelee näyttötekniikan valintaa sen näkyvyydellä kirkkaassa auringonpaisteessa, joka on varmaankin aivan totta - mutta marraskuun ja joulukuun aikana tehdyssä testissämme tätä oli vaikea todistaa käytännössä.