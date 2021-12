Arvostelussa Garmin Venu 2 - loistava älykellon ja urheilukellon yhdistelmä

Arvosteluumme saapui urheilukellojen jättiläisen Garminin näkemys siitä, miten yhdistetään perinteinen laajatoiminen urheilukello ja tyylikäs, hieman sirompi älykello.

Garmin Venu 2 on vuonna 2021 myyntiin laajemmin saapunut urheilukello, jossa Garmin on pyrkinyt yhdistämään modernit teknologiat ja Garminin kalliiden urheilukellojen ominaisuudet sellaiseen pakettiin, joka kelpaa sekä kellon ulkonäköä että toiminnallisuutta arvostavalle asiakasryhmälle.

Noin 350 euron hinnalla Venu 2 ei ole todellakaan älykellojen edullisimmasta päästä, joten olikin mielenkiintoista pistää kello parin kuukauden mittaiseen todelliseen käyttötestiin. Testijaksomme aikana kelloa käytettiin ainoana älykellona sekä arjessa että urheillessa.

Tässä kohtaa on hyvä myös mainita se, että Garmin Venu 2:sta myydään kahtena eri versiona: tässä arvostelussamme mainitun Venu 2:n lisäksi kellosta on olemassa myös pienempi malli, Garmin Venu 2 S. Näiden kahden kellon osalta ainoat erot ovat niiden koko ja akkukesto: S-malli on pienempi ja siinä on hieman heikompi akkukesto kuin isosiskossaan.

Ulkonäkö

Siinä missä monet Garminin urheilukellot ovat korostetusti "urheilukellomaisia" ulkonäöltään, on Garmin Venu 2:n ulkonäkö hillityn tyylikäs.