Arvostelu: Garmin Venu 2 Plus - Huippuluokan älykellosta tuli vieläkin parempi

Mainitsemisen arvoinen on myös se seikka, että Venu 2 Plus -mallia ei ole saatavilla kuin yhtenä kokovaihtoehtona - siinä missä edeltäjänsä oli tarjolla sekä täyskokoisena Venu 2:na että hieman sirompana Venu 2S:nä.

Noin 450 euron hintalapulla varustettu Venu 2 Plus pyrkii parantelemaan edeltäjäänsä nähden nimenomaan älykellon ominaisuusvalikoimaa.

Garminin Venu -sarja on onnistuneesti yhdistellyt perinteisen urheilukellon monipuolisia urheiluun keskittyviä toimintoja sekä älykellon toiminnallisuutta. Uutuus onkin käytännössä kevyehkö päivitys aiemmin arvostelemaamme Garmin Venu 2 -kelloon , joka keräsi arvostelussamme varsin hurjat kehut monipuolisuudestaan.

Saimme heti tuoreeltaan arvosteluumme Garminin tammikuussa 2022 julkaiseman Garmin Venu 2 Plus -älykellon.

Garmin Venu 2 Plus käyttää rannekkeessa standardia 20mm levyistä ranneketta, joten siihen voi käytännössä vaihtaa rannekkeeksi minkä tahansa standardin miesten rannekellon rannekkeen. Ranneke itsessään ei sisällä lainkaan antureita, joten vaihdettaessa ranneke toiseen ei menetetä mitään ominaisuuksia.

Garminin oma älykellosovellus Garmin Connect on saatavilla sekä Androidille että iPhonelle.

Isoin ero käyttöliittymässä aiempaan Venu 2:een verrattuna on se, että kellotaulusta voi siirtyä suoraan haluamaansa tietokenttään. Eli painamalla sormella päänäkymässä näkyvää syketietoa, näyttää kello sykemittauksen historian viimeisen vuorokauden ajalta.

Kellon käytön oppi noviisikin varsin nopeasti ja perustoiminnot löytyvät käytännössä itsestään. Osa harvemmin käytetyistä toiminnoista löytyy kuitenkin valikoiden syövereistä, joten kelloon kannattaa tutustua ohjekirjan tai videoiden kautta alkuviikkoina tarkemmin. Mm. "Löydä puhelimeni" -toiminto on omalle laholle päälleni varsin tarpeellinen, mutta se pitää älytä etsiä valikoiden takaa.

Garmin Venu 2 Plussaa ohjataan kosketusnäytön ja kolmen toimintapainikkeen kautta. Kellotaulun voi valita valtavasta valikoimasta juuri mieleisekseen ja lisäksi kellon käyttöliittymä on lähes rajattomasti muokattavissa. Keskimmäisen napin toiminnot voi valita haluamakseen, samoin erilaiset pyyhkäisynäkymät voi räätälöidä juuri omiin tarpeisiinsa sopiviksi.

Venu 2 Plus oli myös antureidensa osalta miellyttävän herkkä: kello ja kaikki mittaukset toimivat täydellisesti myös silloin, kun kello oli ranteessa aavistuksen verran löysemmällä. Tästä monella kilpailijalla olisi opeteltavaa paljonkin: useita testaamiani kelloja täytyy pitää kädessä erittäin tiukasti, jotta ne saavat mitattua kaiken tarvittavan tiedon ilman pätkimistä.

Allekirjoittanut on hyvinkin pieniluinen tapaus suomalaiseksi mieheksi, mutta siitä huolimatta Venu 2 Plus istui ranteeseen erittäin mainiosti eikä kello tuntunut missään vaiheessa liian isolta. Kello oli myöskin sopivan kevyt omaan makuuni, joten kelloa piti kädessään mielellään vuorokaudesta toiseen - myös öisin.

Testissämme ollut Garmin Venu 2 Plus oli väriltään vaalean kullan värinen, jossa norsunluun värinen kotelo sekä hihna (ivory) .

Kun Venu 2 Plussan näyttö on päällä, kellon tyylikkyys vain korostuu entisestään: 1,3 tuumainen huikean kirkas ja terävä AMOLED-näyttö näyttää yksinkertaisesti erittäin tyylikkäältä. Näytön tarkkuus on myös niin hyvä, että minkäänlaista rakeisuutta ei fonteissa tai kuvakkeissa näy.

Venu 2 Plussan selkeä kipupiste on sen akkukesto. Akkukesto ei ole sinänsä kehno, mutta ei myöskään mitenkään huipputasoa. Garmin itse lupaa kellolle 9 vuorokauden akkukeston älykellokäytössä.

Sykkeen seuranta oli jälleen kerran mielestämme erinomaisen tarkkaa. Vertasin sykedataa siten, että parin treenikerran aikana käytin Venu 2 Plussan lisäksi myös erillistä sykevyötä, jonka tarkkuus on todistettu jo monissa aiemmissa testeissämme. Mittaustulosten erot olivat käytännössä olemattomat.

Garmin Venu 2 Plus tukee valtavaa määrää erilaisia urheilulajeja - ja lisää voi ladata Garminin omasta sovelluskaupasta, yleensä täysin ilmaiseksi.

Urheilussa Garmin Venu 2 Plus loistaa ja kiskaisee selkeän eron moniin kilpailijoihinsa. Etenkin nimenomaan älykellovalmistajina tunnetut brändit jäävät tässä täysin Garminin kelkasta.

Lataus tapahtuu Garminin omalla latausjohdolla, joka kytketään kellon pohjaan. Latauksesta Garmin kertoo vain sen, että se on "nopea lataus". Vartin lataus nosti akkua noin 25% ylöspäin ja reilun tunnin, puolentoista lataus riitti lataamaan täysin tyhjäksi imetyn akun täyteen.

Unen mittauksen osalta Garmin Venu 2 Plus osaa mitata sekä happisaturaatiota, nukkujan liikehdintää että sykettä. Näiden tietojen perusteella kello myös rakentaa unen jälkeen arvosanan, joka pohjautuu unen eri vaiheiden ja mm. stressin mittauksen tietoihin.

Lisäbonuksena juoksijoilla Venu 2 Plus sisältää Garminin omia harjoitusohjelmia, jotka kytkeytyvät kelloon saumattomasti. Jos siis haluaa vaikkapa parantaa 10km juoksulenkin nopeuttaan, siihen löytyy suoraan valmiit treeniohjelmat. Sohvalla viihtyville löytyy puolestaan "sohvaperunasta vitosen juoksijaksi" -tyylisiä treeniohjelmia. Valitettavasti treeniohjelmien lisäsisällöt ovat saatavilla vain englanniksi.

Pääsääntöisesti Garminin keräämä unidata oli erittäin hyödyllistä ja opettavaista. Kun kello kertoi, että olin nukkunut pitkään, mutta huonosti, se vastasi varsin hyvin omiakin tuntemuksiani aamulla.

Mutta Venu 2 Plussassa on myös sama ongelma kuin kaikissa muissakin testaamissani Garminin kelloissa: se hieman turhan herkästi päättää minun jo nukkuvan, jos selailen sängyssä yön pikkutunteina vielä nettiä (eli harrastan doomscrollingia) ja vasta odottelen unen tulemista. Tuon vuoksi toisinaan siis käy niin, että kellon mielestä nukuin yöllä seitsemän tunnin yöunet, vaikka oikeasti unta tulikin vain viisi tuntia. Jos kuulut niihin ihmisiin, jotka nukahtavat heti sänkyyn päästyään, ongelmaa ei tietystikään ole.

Garmin Body Battery -lukema

Yksi erittäin mielenkiintoinen mittari, jota Garmin tarjoaa Venu 2 Plussan käyttäjille, on Garminin oma Body Battery -lukema. Body Battery käytännössä kertoo Garminin omien algoritmien perusteella sen, miten vireä olet juuri sillä hetkellä.

Hyvin nukuttu uni nostaa Body Batterya ja päivän mittaan Body Battery arvo laskee sen mukaan miten stressaat, liikut ja lepäät. Toisinaan myös sohvalla netin pläräily puhelimella on sen verran levollista hommaa, että Body Battery nousee silloinkin.

Garminin mukaan Body Battery -arvo pohjautuu sykevälien vaihtelun, stressin sekä aktiviteettien yhdistelmään.

Omasta kokemuksestani voin sanoa, että Body Battery -arvo tuntui varsin hyvin vastaavan todellisuutta: jos olin jostain syystä täysin uupunut jo aamusta, yleensä Body Battery -arvo kertoi samaa tarinaa.

Agenttikello

Tärkein uudistus, jonka Garmin toi Venu 2 Plussaan aiempaan malliin verrattuna, ovat kellon uudet "älyominaisuudet". Käytännössä mitään ihmeellistä ja uutta älykkyyttä ei kelloon ole tuotu mukaan, mutta Venu 2 Plus osaa nyt yhdistyä käyttäjän haluamaan älypuhelimen avustajaan.

Eli iPhone -käyttäjillä Venu 2 Plus osaa toimia tietojen välittäjänä Sirille päin ja vastaavasti Android -käyttäjillä Venu 2 Plus osaa keskustella Googlen Ääniavustajan kanssa.

Valitettavasti Googlen avustaja on Suomessa edelleen varsin turhake, koska se ei juurikaan tue suomalaisia palveluita tai suomenkielisiä komentoja. Joten ominaisuuden lisäarvo on kotimaassamme erittäin, erittäin vähäinen.

Toinen samalla rykäisyllä mukaan tuotu ominaisuus koskee sekin puhelimen ja kellon yhteispeliä. Venu 2 Plussassa on nyt pienen pieni kaiutin ja mikrofoni, joten kellon kautta voi nyt puhua ja kuunnella puhelut niin halutessaan. Tämä Ritari Ässä -ominaisuus jaksaa hymyilyttää muutaman kerran, mutta jälleen: juurikaan lisäarvoa en siitä itselleni saanut. Puhelut välitetään siis kelloon kytketyn älypuhelimen kautta: Venu 2 Plussassa ei itsessään SIM-kortin tukea ole.

Muut ominaisuudet

Garmin Venu 2 Plus tukee lähimaksamista, jonka taustalla on Garminin oma Garmin Pay -maksujärjestelmä. Käytännössä kellolla voi maksaa kaikissa suomalaisissa kaupoissa, joissa tuetaan lähimaksamista. Ongelmalliseksi Garmin Payn käytön tekee se, että vain osa pankeista tukee sitä - ja niidenkin kanssa käyttöönotto vaatii työtä. Omassa tapauksessani Nordea tukee palvelua, mutta palvelun kytkeminen päälle olisi vaatinut konkreettista soittoa (ja jonottamista) Nordean asiakaspalveluun, joten jätin ominaisuuden suosiolla testaamatta.

Yksi mielenkiintoisista liikuntadatan pohjalta kerätyistä tiedoista on Garminin tarjoama Kuntoikä, joka yhdistää oikean ikäsi, happisaturaatiotasosi, tapasi liikkua, painoindeksisi ja nipun muita muuttujia mukaan - ja kertoo lopuksi, minkä ikäinen fyysiseltä kunnoltasi olet. Lisäksi algoritmi osaa kertoa, miten voisit laskea kuntoikääsi: tyypillisesti ohjeet sisältävät enemmän treeniä ja painonpudottamista.

Musiikin toisto puolestaan onnistuu useammallakin eri tavalla: kello voi yksinkertaisimmillaan ohjata puhelimen toistoa. Eli jos puhelimesta napsauttaa Spotifyn soimaan kuulokkeisiin, voi Venu 2 Plussan näytöltä hyppiä biisejä eteen- ja taaksepäin, laittaa toiston paussille, jne. Tätä tapaa käytin itse lenkkeillessäni.

Jos taas jostain syystä puhelinta ei halua lenkille mukaan ollenkaan, Garmin Venu 2 Plus hoitaa senkin mainiosti: kellossa on itsessään sisäänrakennettu GPS, joten puhelinta ei tarvita lainkaan reitin seurantaan. Musiikkia taas voi ladata mm. MP3-muodossa suoraan kelloon itseensä ja Bluetooth-kuulokkeet voi yhdistää suoraan kelloon. Jos taas olet Spotifyn maksava asiakas, löytyy kellolle itselleen Spotify-sovellus, jolloin voit ladata suoraan kelloosi, offline-tilaan kappaleita lenkin ajaksi.

Garmin Venu 2 Plus tukee sekä Bluetooth että ANT+ -lisälaitteita. Suomeksi sanottuna kelloon voi siis yhdistää käytännössä minkä tahansa valmistajan sykevyön, jos jostain syystä haluaa nimenomaan mitata sykkeen sykevyöllä eikä kellolla itsellään. Lisäksi kello on myös täysin vedenkestävä - ja tukee myös useita eri uintityylejä ja niiden seurantaa.

Yhteenveto

Garmin Venu 2 Plus on erinomainen yhdistelmä loistavaa urheilukelloa ja tyylikästä älykelloa. Kello miellyttää myös silmää ja sitä kehtaa käyttää nolostelematta niin salilla treenatessa kuin bisnespalavereissakin.

Aiempaan Venu 2:een verrattuna uutta on mukana vain kovin, kovin vähän ja onkin vaikea perustella miksi juuri Venu 2 Plus kannattaisi ostaa, kun aiempikin malli oli lähes yhtä täydellinen.

Mielestäni Venu 2 Plus on kuitenkin yksi niistä harvoista älykelloista, joka on täysin valmis kampittamaan Apple Watchin lähes kaikilla osa-alueilla. Se paketoi käsittämättömän laajan määrän urheilun ja terveyden seurantaan tarkoitettuja ominaisuuksia helposti ja selkeästi käytettävään pakettiin - unohtamatta kuitenkaan älytoimintoja.

Venu 2 Plussasta en keksi oikeastaan enää kuin kaksi negatiivista puolta: ensinnäkin, noin 450 euron hinnalla se on kallis kello. Etenkin kun edeltäjäänsä nähden eroja on kovin, kovin vähän. Ja edeltäjänsäkin on/oli kallis.

Toisekseen, kaipaisin edelleen Venu -sarjaan tukea kellon langattomalle lataukselle tai USB-C -standardin mukaiselle latausjohdolle. Nyt reissuun lähdettäessä täytyy aina erikseen stressata sitä, tuliko Garminin oma latausjohto mukaan.

Mutta jos etsit todella hyvää urheilukelloa, joka on samalla myös erinomainen älykello, on Garmin Venu 2 Plus täsmälleen sitä mitä haetkin.

Plussat

Valtava määrä kerättyä terveystietoa

Upea AMOLED-näyttö

Kevyt

Pitkä akkukesto

Sisäänrakennettu GPS (osaa seurata lenkin reitin vaikka puhelimen jättäisi kotiin)

Spotify-tuki (premium-tilaajat voivat ladata biisit suoraan kelloon, offline-tilaan)

Hyvä istuvuus

Miinukset