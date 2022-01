Vertailu: Garmin Venu 2 vs Venu 2 Plus vs Venu 2s

Mitä samaa kelloissa on?

julkisti vuonna 2021 uusitun-mallistonsa. Venu 2 -sarja on erinomainen yhdistelmä älykelloa ja perinteistä urheilukelloa, kuten olemme arvosteluissamme jo todenneet. Mutta miten malliston kolme eri mallia oikein eroavat toisistaan: eliKäytännössä kyse on samasta kellosta, vain pienin eroin. Venu 2 ja Venu 2S -mallit julkaistiin vuoden 2021 keväällä ja jatkoksi ilmestyi vuoden 2022 alussa uudempi Venu 2 Plus -malli, mutta sekään ei merkittävästi poikennut aiemmin julkaistuista versioista.Käytännössä kaikki kellot ovat lähes identtisiä keskenään. Niiden toiminnallisuus, ominaisuudet ja sovellukset ovat täsmälleen samat, riippumatta mallista.Jokaisessa on kirkas AMOLED -näyttö, sama Garminin oma latausliitin, tuki Garmin Pay -lähimaksuille, tuki Spotifylle ja mm. sisäänrakennettu GPS-vastaanotin. Nopealla vilkaisulla - ja edes käyttämällä nopeasti kaikkia kelloja - ei käytännössä voi päätellä mitä kellomalleista olet käyttämässä.

Tärkein ero: koko

Garmin Venu 2S on pienin

Garmin Venu 2 Plus on keskimmäinen

Garmin Venu 2 on suurin

Garmin Venu 2S on kevein

Garmin Venu 2 on keskimmäinen

Garmin Venu 2 Plus on painavin

Ero: Akkukesto

Garmin Venu 2S akkukesto on 10 vuorokautta

Garmin Venu 2 akkukesto on 11 vuorokautta

Garmin Venu Plussan akkukesto on 9 vuorokautta

Ero: Rannekkeen leveys

Ero: Materiaali



valkoinen: Garmin Venu 2 Plus, musta: Garmin Venu 2

Ero: Älyominaisuudet

Ero: Kolmas nappi

Yhteenveto

Vertailutaulukko

Venu 2S Venu 2 Venu 2 Plus Arvostelu - lue arvostelu lue arvostelu Näytön koko 1,1" 1,3" 1,3" Näytön resoluutio 360x360 416x416 416x416 Paino 38,2g 49g 51g Hihnan leveys 18mm 22mm 20mm Rungon koko 40mm 45mm 43mm Ääniavustaja ei ei on Puhelut kellosta ei ei kyllä Hinta noin 350e noin 350e noin 450e

Mutta ne erot.. Vertailutaulukko löytyy jutun lopusta, mutta käydään yksi kerrallaan kellojen tärkeimmät erot läpi tässä - ja se, mitä ero käytännössä tarkoittaa.Käytännössä kellojen suurin keskinäinen ero on niiden koko. Ulkoisilta mitoiltaan järjestys menee näin:Painon osalta järjestys on hieman eri:Erot ovat sinänsä suhteellisen pieniä: kevein malleista eli Venu 2S painaa 38,2 grammaa, kun taas painavin kelloista eli Garmin Venu 2 Plus painaa 51 grammaa. Kellotaulujen halkaisija on Venu 2S:ssä 40mm, Venu 2 Plussassa 43mm ja Venu 2:ssa 45mm.Kellojen fyysinen koko vaikuttaa myös niiden akkukestoon. Akkukeston osalta järjestys on jälleen hieman epälooginen:Jälleen, suoraan kokoon liittyvä tekijä on rannekkeen leveys. Tämä vaikuttaa eniten siihen, jos haluaa ostaa kelloonsa jonkun kolmannen osapuolen valmistaman, perinteisen kellohihnan.Venu 2S:n rannekkeen leveys on 18mm, Venu 2:n 22mm ja Venu 2 Plussan 20mm. Miesten rannekellojenrannekkeen leveys on 20mm, joten ainoastaan Venu 2 Plussaan voi laittaa käytännössä minkä tahansa kelloliikkeestä saatavan hihnan.Venu 2 Plussan kellon taustamateriaalina on käytetty terästä, kun taas Venu 2S:ssä ja Venu 2:ssa on käytetty polykarbonaattia. Tällä tarkoitetaan siis sitä osaa kellosta, joka lepää rannetta vasten, eli ulkonäöllisesti asialla ei ole mitään merkitystä. Mutta joillekin teräksen tuntuma rannetta vasten voi olla miellyttävämpi kuin polykarbonaatin tuntu.Venu 2 Plussan iso uudistus muihin Venu 2 -malleihin oli siinä, että kelloon tuotiin mukaan hieman lisää älyä. Käytännössä tämä näkyy siten, että Venu 2 Plussassa on pieni mikrofoni sekä parempi kaiutin.Venu 2 Plussan avulla voi puhua puhelimeen, vaikka puhelin itsessään olisi takin taskussa - eli-tyylinen keskustelu suoraan kelloon onnistuu Plus-mallin kanssa.Lisäksi Venu 2 Plus osaa yhdistyä puhelimesta löytyvään ääniavustajaan, olipa se sitten Applen Siri tai Googlen Ääniavustaja. Valitettavasti kumpikaan avustaja ei ole vielä kovin hyödyllinen Suomessa, joten toistaiseksi tästä ei juurikaan iloa irtoa kotimaassamme.Edellä mainittuihin älytoimintoihin liittyen Venu 2 Plussassa on myös kolmas fyysinen painike kellon kyljessä. Venu 2:ssa ja 2S:ssä nappeja on vain kaksi. Kolmas nappi Plus-mallissa käynnistää oletusarvoisesti valitun, kännykästä löytyvän ääniavustajan.Kellot ovat lähes identtisiä keskenään. Plus-malli tuo mukanaan älytoiminnot, joiden hyöty Suomessa on vielä toistaiseksi kovin rajallinen.Muutoin käytännön ainoat erot ovat kellojen eri koot ja niiden mukanaan tuomat muutokset, kuten Venu 2S:n pienempi näyttö ja eri mallien eri painot ja akkukestot.Alla vielä pikainen vertailutaulukko mallien tärkeimmistä eroista.