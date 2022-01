Pian ne tulevat - Galaxy S22 -sarja julkaistaan 9. helmikuuta

vihjaili Galaxy S22 -sarjan saapumisesta viime viikolla. Nyt päivämäärä on vahvistettu. Hieno päivämäärä Galaxy S22 -sarjan julkaisulle olisi ollut 2.2.2022, mutta tätä ei hyödynnetty, sillä julkaisu tapahtuu 9. helmikuuta.Suomen aikaa julkaisu tapahtuu klo 17.00. Tilaisuus on nähtävissä YouTubessa tai Samsungin nettisivuilla Suomessa julkaisua mainostetaan sanoilla "Uusi esikuva". Samsung myös kehuu kyseessä olevan kaikkien aikojen paras S-sarja, joka nostaa älypuhelinten standardin entistä korkeammalle.Tulevaan S-sarjaan oletettavasti kuuluu kolme mallia: Galaxy S22, Galaxy S22+ ja Galaxy S22 Ultra.Esimerkiksi S22 Ultra on jo vuotanut live-kuvien muodossa , jotka paljastavat laitteen sisältävän S Pen -kynän sisäänrakennettuna. Myös Samsung vihjaili aiemmin Noten ja S-sarjan yhdistymisestä.