on tänään vahvistanut pitävänsä Barcelonan Mobile World Congress -messuilla globaalin "The Power of Magic" julkaisutilaisuuden, jossa esitellään uutta tuotevalikoimaa.Tapahtuma järjestetään 28. helmikuuta klo 14.00 Suomen aikaa. Tilaisuutta voi seurata netin välityksellä HONORin nettisivuilta Tarkkaa tietoa tilaisuuden annista ei vielä ole, mutta Magic-sanan käyttö viittaa yhtiön Magic -sarjaan.Itsenäinen HONOR on aiemmin julkaissut sarjaan taittuvanäyttöisen Magic V -puhelimen ja vahvasti kuvaamiseen keskittyvät Magic 3 -puhelimet HONOR teki viime vuoden paluun Suomen puhelinmarkkinoille Honor 50 -puhelinmallilla