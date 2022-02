Galaxy S22 Ultra on S Pen -kynää ja vähäisessä valaistuksessa kuvaamista rakastavien huippupuhelin

julkaisi viimeinkin virallisesti Galaxy S22 -sarjan, jotka ovat olleet massiivisten vuotojen kohteena jo useamman viikon ajan. Tässä jutussa kerromme malliston huippupuhelimesta eli. Muiden mallien tiedot näet täältä Galaxy S22 Ultran isommista kohteista on kamerajärjestelmä, joka on huippuunsa hiottu tekoälyllä. Tekoälyä käytetään tasaisesti joka paikassa ja näin S22 Ultran kamerajärjestelmä onkin Samsungin paras tekoälykamera koskaan.Taakse on lätkäisty neljä kameraa: 108 megapikselin pääkamera (Dual Pixel AF, f1.8, 85º), 12 megapikselin ultralaajakulma (f2.2, 120º), 3x optisen zoomin omaava 10 megapikselin telekamera (f2.4, 36º) ja 10x optiseen kykenevä 10 megapikselin telekamera (f4.9, 11º). Edessä on puolestaan 40 megapikselin kamera (F2.2, 80º).

Galaxy S22 Ultra burgundin värissä

Samsung kehuu S22 Ultran kamerajärjestelmän toimivan erinomaisesti pimeällä

Samsungin esimerkki muotokuvauksesta S22 Ultralla

S Pen -kynä on sisäänrakennettu S22 Ultrassa

Ultrassa on massiivinen näyttö

S22 Ultran värivaihtoehdot

Kameroiden ja tekoälyn osalta on panostettu suuresti etenkin vähäisen valaistuksen kuvaamiseen.Samsung esimerkiksi lupaa videon olevan erityisen laadukasta heikommassa valaistuksessa. Lisäksi videokuvaamiseen on tuotu paranneltu vakautus, jonka myötä erillistä vakaita ei tarvita ja Auto Framing -ominaisuus pitää aina henkilön tai ryhmän automaattisesti näkyvillä.Myös kuvat ovat laadukkaita vähäisessä valaistuksessa tekoälyn avulla. Tekoälyn kerrotaan parantavan värisävyjä, yksityiskohtia ja vähentävän kohinaa.Lisäksi Samsungin muotokuvaus toimii pimeässä. Samsungin materiaalien mukaan tällainen kuvaaminen pitäisi onnistua jopa täysin pimeässä.Samsung kertoo kuvaamisen olevan aiempaan nopeampaa kasvaneen suorituskyvyn turvin. Suomen laitteessa on Exynos 2200 -piiri. Kuvauksesta enemmän kiinnostuneille löytyy kattavat vaihtoehdot ammattilainen-tilan myötä, jossa kuvat voi tallentaa RAW-muodossa. Samsung tekee yhteistyötä Snapchatin kanssa, joten erilaisia Samsungin kameraominaisuuksia voi käyttää tämän sovelluksen kautta.Toinen merkittävä ominaisuus tai uudistus S-sarjassa on sisäänrakennetun S Pen -kynän käyttäminen S22 Ultrassa. Uusi puhelin muistuttaakin muotoilultaan hyvin paljon Galaxy Note 20 Ultra -puhelinta.Vertaa: Samsung Galaxy S22 Ultra vs Samsung Galaxy Note20 Ultra Kynän toiminta pitkälti tuttua aiemmista Samsungeista. Sillä voi piirtää, tehdä muistiinpanoja ja esimerkiksi hyödyntää ilmaeleitä ohjauksessa.Muutamia uudistuksia kynään on toki saatu. Vähemmän yllättäen tekoälyn avulla viivettä kynän käytössä on saatu laskettua alaspäin, joten kynällä toimet pitäisi ilmestyä välittömästi puhelimen näytölle.Yhdessä S22 Ultran kanssa Samsung julkaisi myös uudet Galaxy Tab S8 -tabletit . S Pen -kynää voi hyödyntää näiden kahden laitteen välillä. Tabletin koko näyttöä voi hyödyntää pelkästään piirtämiseen, sillä asetukset, kuten kynät ja värit, voi vaihtaa älypuhelimen näytöltä. Ominaisuus toimii langattomasti kahden laitteen välillä. Vastaava ominaisuus toimii myös esimerkiksi kuvien editoinnissa.Galaxy S22 Ultrassa on iso 6,8-tuumainen Dynamic AMOLED 2X -näyttö QHD+ -resoluutiolla ja 1 - 120 hertsin välillä vaihtuvalla virkistystaajuudella. Kirkkaus yltää peräti 1750 nitiin.Sisällä on 5000 mAh akku, joka tukee 45 watin latausta langallisesti. RAM-muistia laitteeseen saa 8 tai 12 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 128 gigatavusta jopa yhteen teratavuun asti.Muita ominaisuuksia ovat 5G, Wifi 6E, Bluetooth 5.2, sormenjälkilukija ja Android 12 -käyttöjärjestelmään perustuva One UI 4.1 -ohjelmisto, johon Samsung lupaa tuoda pitkään päivityksiä.Galaxy S22 Ultra tulee saataville neljässä eri värissä: Phantom Black (musta), Phantom White (valkoinen), Green (vihreä) ja Burgundy (burgundi).Puhelimen hinnat alkavat 1299 eurosta ja yltää jopa 1699 euroon. Kaikkien uutuuksien hinnat näet tästä jutusta Samsung Galaxy S22, S22+ ja S22 Ultra ovat saatavilla 25. helmikuuta 2022 alkaen valituilta jälleenmyyjiltä ja Samsung.fi-sivustolta.