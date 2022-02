OnePlussan tuore Nord CE 2 5G asettuu erikoiseen väliin: heikompi ja kalliimpi kuin Nord 2

Nord CE 2 5G:n värivaihtoehdot: Gray Mirror ja Bahama Blue

julkaisi toisen sukupolven version Nord -sarjan CE eli Core Edition -puhelimesta. Uusitarjoaa perushyviä ominaisuuksia keskihintaluokassa, mutta asettuu samalla erikoiseen väliin, sillä samalta valmistajalta löytyy parempia ominaisuuksia edullisempaan hintaan tarjoava Nord 2 Suomessa Nord CE 2 5G maksaa 369 euroa ja tulee saataville ainoastaan 8/128 gigatavua sisältävänä vaihtoehtona. Ennakkomyynti alkaa 3.3. ja kauppoihin laite ilmestyy 10.3.

Nord CE 2 5G:n kamerakyhmy erottuu selvästi muusta rungosta

Nord CE 2 5G sisältää monia hyviä ominaisuuksia. Siinä on 6,43-tuumainen Full HD+ AMOLED -näyttö 90 hertsin virkistystaajuudella, MediaTekin Dimensity 900 -piiri, 64 megapikselin pääkamera, erittäin nopea 65 watin lataus 4500 mAh akulla, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä ja muistikorttipaikka.Nämä ominaisuudet on pakattu ohueen rakenteeseen, sillä paksuutta on vain 7,8 mm eli Nord CE 2 5G on jopa hieman ohuempi kuin ensimmäinen Nord CE 5G -malli.Samaan aikaan OnePlussalla on kuitenkin jo myynnissä Nord 2, jota saa tällä hetkellä 349 eurolla Nord CE 2 5G on Puhelinvertailun arvostelun mukaisesti monelta osin hyvä laite, mutta Nord 2 on kaikin puolin parempi puhelin. Nord 2 sai arvosanaksi Puhelinvertailun arvostelussa täydet tähdet.Lisäksi ihmetystä Nord CE 2 5G -mallin kohdalla aiheuttaa etenkin käyttöjärjestelmä, sillä puhelimessa käytetään edelleen Android 11 -versiota, vaikka uusi Android 12 on ollut saatavilla jo syksystä lähtien. OnePlus on nähtävästi epäonnistunut kehityksessä, sillä esimerkiksi OnePlus 9 -sarjan puhelimien päivittäminen on tuottanut valmistajalle suuria ongelmia.Nord CE 2 5G:lle Android 12 ja OxygenOS 12 -päivitys on tulossa vasta vuoden toisella puoliskolla. OnePlus lupaa tuoda laitteelle vähintään kaksi versiopäivitystä ja kolmen vuoden ajan päivityksiä tietoturvaan.