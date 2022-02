Arvostelussa OnePlus Nord CE 2 - Kaikin puolin keskinkertainen kännykkä, mutta aivan liian kallis

Myös puhelimen muut mitat on saatu puristettua miellyttävästi alaspäin: kyseessä on ohuin OnePlussan tekemä puhelin - ikinä. Ohuimmasta kohdastaan Nord CE 2 on vain 7,8 millimetrin paksuinen.

Painoa puhelimella on miellyttävän vähän: 173 grammaa. Vaikka luulisi, että kymmenet grammat sinne tai tänne, mutta jo parinkymmenenkin gramman painoero tekee puhelimen käytössä pitkässä juoksussa merkittävän eron käytettävyyteen ja mukavuuteen. Tässä suhteessa Nord CE 2 on oikein mainiosti onnistunut paketti.

Keskihintaiseksi puhelimeksi asettuvat OnePlus Nord Ce 2:n rakenne on oikeastaan täsmälleen sitä, mitä puhelimelta osaa odottaakin: muovinen takakansi, Gorilla Glass -etulasi. Eli rungon alumiinia tai takakannen peittävää lasikuorta on turha toivoa tässä riisutussa mallistossa.

Eli... Pääkamerana on käytössä 64 megapikselin Omnivisionin kennoa käyttävä kamera, joka tarjoaa f/1,7 aukkolukua. Ultralaajakulmakamerana on puolestaan 119 asteen kuvakulmaa tarjoava, f/2,2 aukkoluvulla varustettu kamera.

Ainoa ero kameroissa edeltäjämalliin on se, että aiempi täysin turha 2 megapikselin mustavalkokamera on korvattu aivan yhtä turhalla 2 megapikselin makrokameralla.

90 Hz AMOLED-näyttö on kuitenkin varsin hyvä paketti tässä hintaluokassa, joten tässä suhteessa OnePlus on tehnyt juuri oikeat valinnat - mutta ei toisaalta pystynyt yllättämään positiivisestikaan.

Näytön osalta OnePlus Nord CE 2 ei yllätä - ei positiviisesti, muttei myöskään negatiivisesti. Näyttö on AMOLED-tekniikkaa käyttävä 6,43 -tuumainen FullHD -näyttö. Näytön virkistystaajuus on hintaluokassaan hyvinkin normaali 90 Hz.

Alla olevissa esimerkkikuvissa ne kohteet, joista on kaksi vierekkäistä kuvaa, on kuvattu siten, että ensimmäinen kuva vasemmalta lukien on aina kuvattu OnePlus Nord CE 2:n ultralaajakulmakameralla ja seuraava puolestaan pääkameralla.

Aiempaan Nord CE:hen (jossa on siis täsmälleen samat kaksi kameraa) nähden eteenpäin onkin menty, se on pakko myöntää. Etenkin pimeässä otetut kuvat ovat Nord CE 2:ssa selkeästi edeltäjäänsä parempia.

Dimensity 900 on varsin tyydyttävää, keskitasoista suorituskykyä tarjoileva järjestelmäpiiri ja käytännön elämässä Nord CE 2 suoriutuu perustoiminnoista varsin mukavasti. Mutta jälleen kerran vertailukohdaksi on pakko ottaa sisarmalli, "varsinainen" OnePlus Nord 2, joka käyttää saman valmistajan Dimensity 1200 -järjestelmäpiiriä.

Suorituskyvyn osalta OnePlus Nord CE 2:n toiminnasta vastaa MediaTek Dimensity 900 -järjestelmäpiiri. Lisäksi OnePlus on pitänyt siinä mielessä kiinni perinteistään, että laitteesta löytyy myös kiitettävä määrä käyttömuistia: Suomessa myytävässä mallissa käyttömuistia (RAM) on 8 gigatavun verran.

Videokuva on vastaavaa tasoa kuin valokuvienkin osalta: mukiinmenevää, muttei mitenkään erityisen hienoa. Mielenkiintoisena puolena mainittakoon se, että ultralaajakulman ja pääkameran välinen värisävyjen ero on silmämääräisesti merkittävästi pienempi videolla kuin tavallisia kuvia kuvattaessa.

Nord CE 2:n etukamera on nykystandardein vain yksinkertaisesti järjettömän huono. Joillain valmistajilla on tarjolla reilun satasen hintaluokassakin kännyköitä, joista löytyy parempi etukamera kuin muinaismuisto, jota OnePlus tarjoilee mukaan tässäkin puhelimessa.

Vanha OnePlussan oma pikalataus on vaihtunut OnePlussan emoyhtiön Oppon pikalataukseen. Tätä ei oikeastaan huomaa juurikaan mistään, sillä laturit ja pikalataus ovat sinällään edelleen täysin keskenään yhteensopivat. Mutta nyt on luovuttu OnePlussan vanhoista Warp- ja Dash-nimistä laturin osalta ja siirrytty käyttämään Oppon SuperVOOC -nimeä lataustekniikalle.

Käytännön elämässä Nord CE 2 on siis verkkoselailuun ja satunnaiseen kevyeen pelailuun varsin mainiosti sopiva keskitasoinen luuri, mutta edes omassa hintaluokassaan se ei millään muotoa tarjoa lähellekään parasta mahdollista suorituskykyä. Raskaampia pelejä pelaaville Nord CE 2 on ehdottomasti liian hidas, jopa keskihintaiseksi puhelimeksi.

Uudistuksen myötä laturin muoto on myös muuttunut: nyt tarjolla on leveä laturimötikkä, jossa keskellä on pistorasiaan liitettävä pistokeosa. Myös aiemmista latureista tuttu laturissa itsessään oleva USB-C -liitin on vaihdettu takaisin vanhaan, leveään USB-A -liittimeen. Puhelimeen kytkettävä johdon pää on sentään säilynyt USB-C -liittimenä.

Isoin heikennys tulee kuitenkin siitä, että mukana toimitettava laturi ei tue lainkaan USB-PD -standardia, eli sillä ei voi enää pikaladata muita laitteita ja muiden valmistajien kännyköitä. Samoin on käynyt puhelimelle itselleenkin: OnePlus Nord CE 2 ei tue lainkaan USB-PD -latausta, eli jos puhelinta haluaa pikaladata, se ei enää onnistu vaikkapa Samsungin laturilla, vaan ainoastaan OnePlussan / Oppon omalla laturilla.

Yhteensopivuus vanhojen OnePlussan latureiden kanssa on sentään säilytetty: eli jos nurkista löytyy vanha 30W OnePlussan laturi, latautuu OnePlus Nord CE 2 sitä käytettäessä edelleen 30W nopeudella.

Mukana toimitettava laturi on 65W eli todellinen pikalaturi, mihin tahansa keskihintaiseen kännykkään verrattuna. OnePlus itse lupaa Nord CE 2:n latautuvan 1 prosentista täyteen puolessa tunnissa. Omien testiemme mukaan väite pitää paikkaansa: kännykkä lataa todella hurjaa vauhtia, kuten OnePlussan kännykältä sopii odottaakin.

Latausnopeuteen tai akkukestoon OnePlussan uutuus ei missään nimessä kaadu. Mutta etenkin USB-PD -tuen poistaminen on ehdottomasti ikävä piirre, sillä se rajaa väistämättä sekä puhelimen että mukana toimitettavan laturin hyödyllisyyttä muussa käytössä.

OnePlussan Android

Uutisia seuraavat ovat hyvinkin perillä siitä, että OnePlussan oman Androidin tarina on parhaillaan saapumassa tietynlaiseen käännekohtaan. Jatkossa OnePlussan ja Oppon kännyköiden käyttöjärjestelmät yhdistyvät ja siirtyvät käyttämään Oppon ColorOS -versiota Androidista.

Monelle muutos ei ole mitenkään iso, mutta pitkän linjan OnePlus-faneille muutos voi olla tiukka paikka nieltäväksi. Lisäksi yhdistymisen vaikutuksia vaikkapa Android-päivitysten saatavuuteen ja nopeuteen on vielä toistaiseksi mahdotonta arvioida.

OnePlus Nord CE 2 toimitetaan valitettavasti Android 11 -käyttöjärjestelmällä, vaikka Android 12 on Googlen toimesta julkaistu jo vuoden 2021 syksyllä. Samalla myös OnePlussan päivityslupaus saa varjon ylleen, kun yhtiö kertoo tarjoavansa Nord CE 2:lle "kahden vuoden" Android-päivitykset.

Käytännössä muuttunut päivityslupaus tarkoittaa sitä, että puhelimelle on tulossa Android 12 -päivitys kesällä 2022 ja joskus vuoden 2023 aikana Android 13 -päivitys. Sen pidemmälle päivityksiä ei näillä näkymin ole puhelimelle tulossa.

Jos päivitykset ja tulevaisuus työntää mielestään hetkeksi syrjemmälle, on OnePlussan Android edelleen ilahduttavan kevyt, selkeä ja vailla ylimääräistä tauhkaa. Yhtiö on onnistunut pitämään tässä suhteessa linjansa: puhelinta ei tungeta täyteen esiasennettua sälää, josta ei pääse eroon hyvällä tahdollakaan.

Kevyt ja nopea, minimalistinen Android on aina ollut OnePlussan myyntivalteista - ja sama pitää paikkaansa myös OnePlus Nord CE 2:n kohdalla.

Yhteenveto

OnePlus Nord CE 2 ei ole missään mielessä huono puhelin. Se on tasaisen varma, keskihintainen peruspuhelin - lähes kaikin mahdollisin tavoin. Sen speksit ovat lähes kauttaaltaan keskitasoiset: kamerat ovat ok, suorituskyky on ok, näyttö on ok, ...

Keskinkertaisuuden keskeltä löytyy kuitenkin myös piristäviä piirteitä, kuten nopea 65W lataus, hyvä akkukesto, 3,5mm kuulokeliitäntä sekä muistikorttipaikka. Lisäksi laite on edullisista materiaaleistaan huolimatta erittäin laadukkaan oloinen ulkoisesti. Myös ohuelle rakenteelle ja hauskalle, persoonalliselle kamerakyhmylle pitää antaa iso peukku.

OnePlus Nord CE 2 on kuitenkin lähes mahdottoman paikan edessä laitteena. Sen markkinointilupaus on tuoda rakastetun "oikean" Nord-sarjan parhaat ominaisuudet tarjolle, karsien kaiken ylimääräisen pois. Mutta 369 euron hinnalla sen tie nousee käytännössä täysin pystyyn omassa kategoriassaan.

Mielestäni se on mainio kompromissi ominaisuuksiensa osalta, mutta sen oikea hinta olisi ehdottomasti alle 300 euroa - mielellään reilusti alle.

Vaihtoehdot

Tällä hetkellä OnePlus Nord CE 2 isoin ongelma on se, että sen isosisko, OnePlus Nord 2 maksaa täsmälleen saman verran kuin Nord CE 2 - ja on kaikin puolin parempi puhelin. Jo speksien vertailu OnePlus Nord CE 2 ja OnePlus Nord 2 välillä paljastaa armottomasti puhelinten väliset erot.

Näiden kahden väliltä valitsisin Nord CE 2:n oikeastaan vain ja ainoastaan siitä tapauksessa, että minun olisi aivan pakko saada puhelimeeni joko 3,5mm kuulokkeet tai muistikorttipaikka. Mitään muita perusteluja Nord CE 2:n puolesta on tässä kisassa vaikea keksiä.

Toinen kovasti kampoihin pistävä vaihtoehto on Samsung A52s 5G, joka maksaa tällä hetkellä 329 euroa - ja on monella tapaa parempi vaihtoehto sekin kuin Nord CE 2. (OnePlus Nord CE 2 vs Samsung Galaxy A52s 5G).

Lisäksi kampoihin pistää myös Xiaomi 11T, joka maksaa tällä hetkellä 349 euroa. Sekin tarjoaa monella osa-alueella parempia ominaisuuksia pienemmällä hinnalla kuin OnePlussan uutukainen (Xiaomi 11T vs OnePlus Nord CE 2).

Plussat

Nopea lataus

Hyvä akkukesto

Hyvä AMOLED-näyttö

Kevyt Android

3,5mm kuulokeliitäntä

Muistikorttipaikka

Ohut

Tukeva fyysinen rakenne

Reilusti käyttömuistia

Miinukset