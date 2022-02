Vertailussa Galaxy S22 Ultra ja Galaxy S21 Ultra: Kumpi kannattaa ostaa?

Ulkoisesti

Samsung esitteli aiemmin tässä kuussa uudet Galaxy S -sarjan älypuhelimet. Uutuuksia tuli tälläkin kertaa kolme, joista vertailimme edeltäjiin jo aiemmin sekä perusmalli Galaxy S22:ta sekä plussakokoista Galaxy S22+:aa . Nyt vuorossa on S22-sarjan todellinen lippulaiva eli Galaxy S22 Ultra.Miten Samsungin malliston tämän hetken paras älypuhelin vertautuu viime vuoden mallia vastaan, otetaanpa selvää.Toisin kuin kahden muun Galaxy S22 -mallin kohdalla, Galaxy S22 Ultra on uudistunut paljon myös ulkoisesti. Uusi Ultra muistuttaa enemmän aiempia Galaxy Note -malleja – onhan Ultrassa nykyisin myös S Pen -kynä. Vaikuttaakin, että Samsung on siirtänyt Noten suoraan Galaxy S -mallistoon.Kulmikkaammasta ja jokseenkin lieriömäisestä ulkonäöstä voi olla tietysti montaa mieltä, mutta ainakin se on muuttunut edeltäjästä.



Muotoilu on muuttunut Galaxy S21:n tyylistä Note-laitteiden tyyliin.

Näytöt

Suorituskyky

Kamera



Kamera on pysynyt kuta kuinkin ennallaan.

Muut ominaisuudet

Loppupäätelmä

Tekniset ominaisuudet





Vertailussa

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Mitat

163,3 x 77,9 x 8,9 mm

165.1 x 75.6 x 8.9 mm Paino

228 grammaa

227 grammaa Rakenne

Alumiinirunko, lasi edessä

Alumiinirunko, lasi edessä ja takana Näyttö

6,8" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits, 1440 x 3088

6,8" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nits, 1440 x 3200 Käyttöjärjestelmä

Android 12

Android 11, päivitettävissä Android 12 RAM

8/12 gigatavua

12/16 gigatavua Tallennustila

128/256/512/1024 gigatavua

128/256/512 gigatavua Suoritin

Exynos 2200

Exynos 2100 Akku

5000mAh, 45W lataus, 15W langaton

5000mAh, 25W lataus, 15W langaton Biometrinen tunnistus

Sormenjälkilukija näytön alla

Sormenjälkilukija näytön alla Pääkamera

108 MP, f/1.8

108 MP, f/1.8 Telefotokamera

10 MP, f/2.4, 1/3.52", 1.12µm

10 MP, f/2.4, 1/3.24", 1.22µm Ultralaajakulmakamera

12 MP, f/2.2

12 MP, f/2.2 Periskooppikamera

10 MP, f/4.9, 1/3.52", 1.12µm

10 MP, f/4.9, 1/3.24", 1.22µm Etukamera

40 MP, f/2.2

140 MP, f/2.2 Muuta

5G, IP68-vedenkestävyys, stereokaiuttimet, käänteinen lataus, integroitu S Pen

5G, IP68-vedenkestävyys, stereokaiuttimet, käänteinen lataus, S Pen -tuki Hinta

alkaen 1250-1300 euroa

alkaen 999,00 euroa

Näyttö on ainoa kolmikosta, jossa kokoon ei ole koskettu. Edeltäjän tavoin se on edelleen 6,8 tuumainen, mutta tarjoaa nyt paremman maksimikirkkauden. Virkistystaajuus on sama kuin edeltäjässä ja resoluutio käytännössä sama.Plus-mallin tavoin uusi Ultra tarjoaa 1750 nitin maksimikirkkauden, joka nousi edeltäjästä siis 250:llä. Tämä auttaa laitteen käyttämistä erityisesti kirkkaissa olosuhteissa.Näyttöä suojaa nyt muiden S22-mallien tavoin myös kestävämpi Gorilla Glass Victus+ -lasi.Järjestelmäpiiri on vaihtunut viimevuotisesta Exynos 2100 -piiristä Exynos 2200 -piiriin. Tämä uusi 4 nanometrin tekniikalla rakennettu piiri tarjoaa paitsi hieman enemmän tehoa niin myös lisää energiatehokkuutta. Niinpä se tarkoittaa parempaa akkukestoa edeltäjä piiriin verrattuna, kun akku on saman suuruinen.Samsung on uudistanut RAM-muistin määrää Ultra-varianteissa. Aiemmassa mallissa tarjolla oli 12 ja 16 gigatavun versioita, mutta tämänvuotinen Ultra tarjoaa joko 8 tai 12 gigatavua RAM-muistia. Tämä on harmittava pudotus, vaikka sekä 8 että 12 gigatavua on monien moniajotarpeille enemmän kuin tarpeeksi.Tallennustila alkaa edeltäjän tavoin 128 gigatavusta, mutta tällä kertaa nousee tarvittaessa jopa teratavuun, kun aiemmin joutui tyytymään 512 gigatavuun.Toisin kuin muiden S22-mallien kohdalla, Galaxy S22 Ultra ei tarjoa merkittäviä uudistuksia kamerarintamalla. Speksien valossa kyseessä on isolta osin käytännössä sama viimevuotinen kamera, joka on tosin erinomainen sellaisenaankin.Pieniä uudistuksia on toki tehty. Periskooppikameran sensori ja pikselit ovat pienempiä ja sama pätee telefotokameraan. Muutokset, joskin päällisin puolen eivät positiivisia, tuskin merkitsevät kovinkaan paljoa.Kaksi muuta takakameraa ja etukamera ovat spekseiltään identtisiä.Todennäköisesti uusi ja toivottavasti parempi ohjelmisto tarjoaa edistystä kamera osalta, vaikkei sitä spekseistä ilmene.Muiden ominaisuuksien osalta laite on liki identtinen edeltäjäänsä ja esimerkiksi akun koko on pidetty onneksi samana, toisin kuin kahdessa muussa S22-mallissa. Yksi positiivinen muutos on tehty latausnopeuteen, sillä uutuus tarjoaa 25 watin pikalatauksen sijaan peräti 45 watin pikalatauksen.Tärkein muista uusista ominaisuuksista on kuitenkin S Pen -kynä, joka integroituu nyt suoraan laitteeseen. Aiemmassa mallissa kynälle löytyi tuki, mutta sitä oli hankalampi kuljettaa mukana. Nyt kynä sujahtaa helposti laitteen sisään.Samsung on ottanut Ultra-mallin kanssa hieman erilaisen lähestymistavan kuin kahden muun S22-mallin kohdalla. Tässä kamerassa muutoksia ei ole juuri tehty, näytön ja akun kokokin on pidetty edeltäjämallin kanssa samana, mutta puolestaan muotoilu on "uudistunut" ja integroitu S Pen lisätty.Pikalataus on uudessa paremmalla tolalla, mutta valitettavasti hieman takapakkiakin on tehty, sillä RAM-muistia on edeltäjää vähemmän.Käytännössä kysymys kuuluu: haluatko maksaa S Pen kynästä? Mikäli integroitu S Pen ei ole tarpeen, niin kovin paljon enempää uutuusmallista ei kannata maksaa. Viime vuoden halvinta 12 gigatavun mallia saa euron alle tonnilla kun taas uutuusmallin edullisin 8 gigatavun versio maksaa noin 1250 euroa.Tämä saattaa olla hieman turhan suuri kynnys, erityisesti jos S Pen -kotelo ei ole tarpeen. Mikäli hintaeroa on alle 200 euroa niin näin kalliissa laitteessa se uutuuslaite voi hyvin olla perusteltavissa.On myös huomioitavaa, että jotkut haluavat parhaan laitteen lähes hinnalla millä hyvänsä. Galaxy S22 Ultra on todella tämän hetken paras Samsung-laite, joten silloin ostopäätös voi olla helppo.