Samsung julkaisee tällä viikolla uusia Galaxy A -sarjan puhelimia

suositut Galaxy A -sarjan puhelimet saavat jatkoa tällä viikolla, sillä Samsung järjestää Galaxy A -tapahtuman torstaina 17. maaliskuuta klo 16.00. Tilaisuutta voi katsoa Samsungin YouTube-kanavalta.Tilaisuudessa on luvassa ainakin Galaxy A53 5G -puhelinmallin julkaisu, joka on jo päätynyt myyntiin parissa maassa . Kyseinen laite päätyi vuotokuvien kohteeksi jo viime vuoden puolella Se muistuttaa edeltäjämalleja eli Galaxy A52 5G- ja Galaxy A52s 5G-puhelimia. Laitteessa on 6,5-tuumainen AMOLED-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella.Suorituskyvystä vastaa Exynos 1200/Exynos 1280 -piiri, jonka parina on 6/8 gigatavua RAM-muistia. Tallennustilaa on 128 gigatavua ja virtaa antaa 4500 mAh akku.Kameroiden osalta on tarjolla 64 megapikselin pääkamera, 12 megapikselin ultralaajakulma, 5 megapikselin makro ja 5 megapikselin syvyyskamera. Lisäksi laitteessa on Android 12 -käyttöjärjestelmään perustuva One UI 4.1 -käyttöliittymä.

Galaxy A52 5G tuli saataville Suomessa 429 euron hinnalla, joten oletettavasti Galaxy A53 5G tulee saataville vastaavalla hinnalla.Lisäksi Samsungin odotetaan julkaisevan myös Galaxy A73 5G- ja Galaxy A33 5G-mallit. Näiden laitteiden lisäksi Samsung toi juuri saataville Galaxy A13 -puhelimen