Sony yllätti: Android 12 myös puhelimelle, jonka piti olla unohdettu

puhelinvalikoima on ollut viime vuosien ajan hyvin kapea ja hyvin selkeillä linjoilla varustettu. Yhtiöllä on ollut käytännössä tarjolla neljä puhelinta: huippumalli Xperia 1, "lähes yhtä huippu" Xperia 5, keskihintainen Xperia 10 sekä kokeelliset Xperia Pro -mallit.Mutta valitettavasti yhtiö on ollut hieman nihkeä Android-päivityspolitiikkansa kanssa. Vaikka Sony onkin huippumallinsa päivittänyt jo kaikilta osin Android 12:een , on keskihintainen Xperia 10 -sarja on ollut pettymys. Yhtiö on luvannut tuolle - noin 400 euron hintaluokassa pyörivälle - sarjalle ainoastaan yhden Android-päivityksen puhelimen elinaikana.Nyt tähän on ilmeisesti tulossa muutos: Sony tiedotti omien somekanaviensa kautta, että Android 12 on saapumassa "pian" sekä vuoden 2021 Xperia 10 III -mallille että vuoden 2020 Xperia 10 II -mallille Aiempien lupausten mukaan nimenomaan vuoden 2020 mallin eli Xperia 10 mk 2:n olisi pitänyt jo siirtyä hiljaisesti haudan lepoon päivitysten osalta. Mutta ilmeisesti Sonylla on katsottu vieressä, miten Samsung puskee päivityslupauksiaan aina vain pidemmälle - ja päätetty hieman petrata sen seurauksena omienkin mallien osalta.

Iloisia uutisia siis heille, jotka Xperia 10 II:n ovat itselleen ostaneet. Arvostelimme uudemman, Xperia 10 III viime vuonna ja totesimme sen olevan pitkälti sitä, mitä keskihintaista, oikeasti pientä Android-puhelinta hakeva saattaa haluta.