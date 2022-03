realmen GT Neo 3 tukee 150 watin latausta

, joka on alkanut yleistyä Suomessa muun muassa 9 Pro- ja 9 Pro+ sekä realme GT 2 -puhelinmallistoilla , on julkaissut Kiinassa GT Neo 3 -puhelimen.Tämän puhelimen erikoisuus on erittäin nopea lataus, sillä akku tukee peräti 150 watin latausta. realme on OnePlussan sisarbrändi, ja myös OnePlus tulee kevään aikana julkaisemaan puhelimen 150 watin latauksella GT Neo 3:n 4500 mAh akku latautuu 50 prosenttiin vain 5 minuutin latauksella.Hurjasta lukemasta huolimatta akun ei pitäisi pahemmin kärsiä latauksesta. 1600 latauskerran jälkeen akun kapasiteetin luvataan pysyvän 80 prosentin tienoilla.

Muilta ominaisuuksiltaan GT Neo 3 sijoittuu ylempään keskikastiin. Laitteessa on 6,7-tuumainen Full HD+ OLED -näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella, MediaTek Dimensity 8100 -piiri, 50 megapikselin optisella kuvanvakaimella varustettu IMX766 -pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulma, 2 megapikselin makro, stereokaiuttimet, näytön alla oleva sormenjälkilukija ja Android 12 -käyttöjärjestelmään perustuva Realme UI 3.0.Puhelimen hinta alkaa 2 699 Kiinan juanista eli noin 384 eurosta. Laitteen odotetaan tulevan myöhemmin saataville myös globaalisti.