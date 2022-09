Realme GT Neo 3 arvostelu: ylihintaa hurjasta latauksesta

Arvostelussa Realme GT Neo 3

Realmen laitteet ovat yleistyneet Suomessa vauhdikkaasti tämän vuoden aikana. Aiemmin testattiin Realme 9 Pro ja nyt arvosteluun päätyi Realme GT Neo 3. Realme GT Neo 3:n merkittävin ominaisuus on sen 150 watin lataus, jolla puhelimen akkuun saa virtaa vain minuuteissa. Laite tarjoaa 699 eurolla muutaman muunkin hyvän ominaisuuden, mutta toisaalta asiat voisivat olla paremminkin. Tekniset tiedot Rakenne:

Corning Gorilla Glass 5, muovikehys

Näyttö:

6,7” AMOLED, 2412 x 1080, 20:9, 120Hz, Corning Gorilla Glass 5

Mitat:

163.3 x 75.6 x 8.2 mm

Paino:

188 grammaa

Suoritin:

Dimensity 8100 5G, Mali-G610 MC6

RAM:

12 gigatavua, LPDDR5

Tallennustila:

256 gigatavua, UFS 3.1

Käyttöjärjestelmä:

Android 12 + realme UI 3.0

Pääkamera:

50 MP, Sony IMX766, f/1.88, 1/1.56'', 84.4°, OIS, 4K 60fps

Ultralaajakulma:

8 MP, f/2.25, 119°

Makrokamera:

2 MP, f/2.4, 88.8°

Etukamera:

16 MP, Samsung S5K3P9, f/2.45, 82.3°

Akku:

4500 mAh, 150W lataus, mukana 160W laturi

Liitännät ja yhteydet:

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G

Muuta:

Sormenjälkilukija näytön alla, stereokaiuttimet

Värit:

Sininen ja musta

Hinta:

699 euroa Muutaman minuutin lataustarve Kaipaatko puhelinta, joka oikeasti latautuu täyteen nopeasti, mutta itse akunkestolla ei ole niin väliä? Tällainen puhelin on realme GT Neo 3. Kännykkä nimittäin tukee hurjaa 150 watin latausta, jota ei vielä kovinkaan monessa laitteessa ole. OnePlus 10T -puhelimessa tuo löytyy ja muutama muu laite tarjoaa lähes yhtä nopeaa 120 watin latausta. Pakkauksen mukana tuleva laturi tukee 160 watin latausta. Laturissa on myös 45W USB PD -tuki, joten se sopii muidenkin laitteiden lataukseen. Plussana laturista voidaan mainita sen koko, joka on suhteellisen kompakti. Kuinka nopea lataus siis on? Omasta mielestä jopa liian nopea. 4500 mAh akku latautuu tyhjästä puoliväliin vain noin 5 minuutissa. Täyteen asti laitteen saa noin 15 minuutissa. Akun saa tietenkin nopeammin täyteen, mikäli akkua ei päästä nollille asti ennen lataamista. Käytännössä laitteen akun prosenttilukeman saa suurempaan lukemaan esimerkiksi aamupalan aikana. Tai oikeastaan akku on jo lähes täynnä, kun paahtoleivät saa paahdettua ja aamukahvin keitettyä, joten somea pääsee selaamaan jo syödessä. Omassa käytössä 150 watin lataus on jopa turhan nopea. Yleensä puhelin unohtuu laturiin kiinni pidemmäksikin ajaksi, joten muutaman minuutin lataustarve jää tältä osin hyödyttömäksi. Erittäin nopean latauksen myötä akun kapasiteetti on jäänyt jokseenkin pieneksi, sillä sisällä on 4500 mAh akku. Akunkesto realme GT Neo 3:n kohdalla ei ole mitenkään erityinen. Joka päivä akkua joutuu lataamaan ja raskaamman käytön, kuten pelaamisen, myötä akkua tulee ladattua pari kertaa päivän aikana, kun varausprosentti alkaa laskemaan alle 40 prosentin. Puhelimesta on tarjolla myös 80 watin latauksella varustettu versio. Tuokin on erittäin nopea ja todennäköisesti enemmän kuin riittävä suurimmalle osalle käyttäjistä. Lisäksi 80 watin mallissa on kookkaampi 5000 mAh akku, joka myös tarkoittaa parempaa akunkestoa. Tämä malli on myös hinnaltaan edullisempi, sillä 80 watin mallin suositushinta on 599 euroa, kun 150 watin mallista saa maksaa satasen extraa eli 699 euroa. Mainio suorituskyky Realme luottaa GT Neo 3 -puhelimessa MediaTekin osaamiseen. Tämä ratkaisu on erittäin hyvä, sillä Dimensity 8100 tarjoaa erittäin hyvää suorituskykyä. Suorituskykyä parempi asia on kuitenkin lämmönhallinta, sillä tässä puhelimessa lämpötilat pysyvät käytännössä koko ajan hallinnassa. Samaa ei voi sanoa Qualcommin Snapdragon 8 Gen 1 -piirin puhelimista. Esimerkiksi POCO F4 GT arvostelussa piirin todettiin käyvän erittäin kuumana. Suorituskyvyn osalta Dimensity 8100 toki häviää Snapdragon 8 Gen 1 -piirille. Suorituskykyä mittaava AnTuTu (v9.4.3) antaa Realmelle 807 556 pistettä, kun esimerkiksi POCO saa 967 791 pistettä. Tavallisessa käytössä piiri toimii moitteetta. Myös pelaamiseen piiri on kyvykäs. Esimerkiksi Apex Legends Mobile pyörii parhailla asetuksilla tasaisesti koko pelin ajan, mutta päivitystaajuus jää 50 fps:n lukemaan, vaikka peli tukee 60 fps:n nopeutta. Pelatessa paras asia on se, että lämmöt pysyvät kurissa. Esimerkiksi Apex Legends Mobilessa lämpötilat jäävät alle 40 asteeseen, kun POCOn kohdalla lämmöt yltävät jopa yli 60 asteen. Alhaiset lämpötilat takaavat miellyttävämmän kokemuksen pelatessa, kun puhelinta pidetään kädessä pidempiä aikoja kerrallaan. Lyhyenä yhteenvetona sanoisin, että Dimensity 8100 on mainio piiri suorituskyvyn ja lämpötilojen osalta. Selvästi parempi kuin Snapdragon 8 Gen 1. Qualcomm tosin onnistui uudemman Snapdragon 8+ Gen 1 -piirin osalta huomattavasti paremmin. Esimerkiksi Zenfone 9 arvostelussa piirin lämpötilojen todettiin pysyvän hyvin kurissa. Realmen laitteessa on piirin parina myös 12 gigatavua RAMia, jota saa ohjelmiston avulla lisättyä vielä 7 gigatavun verran. Suuren määrän ansiosta puhelin kykenee pitämään erittäin hyvin sovelluksia taustalla. Peruskauraa muualta Etupuolella on nykypuhelimelle tyypillinen 6,7-tuumainen näyttö. Käytössä on AMOLED-tekniikka, Full HD+ -tarkkuus ja 120 hertsin virkistystaajuus. Kokonaisuutena näyttö on hyvä, kuten tässä hintaluokassa sopii olettaa.

Näytön alla on sormenjälkilukija, joka on varmaankin nopein sellainen, mitä itse olen päässyt testailemaan. Toimi koko arvostelujakson ajan moitteetta. Sormenjälkilukija sisältää myös pari erikoista ominaisuutta. Kokeellinen Realme Lab mahdollistaa sormenjälkilukijan käyttämisen sykkeen mittaamiseen. Tämä tuntuu olevan tarkkaa. Erikoisominaisuuksista voi puolestaan laittaa päälle pikakäynnistyksen. Kun laitteen lukituksen avaa ja sormea pitää pitkään lukijalla, avautuu valikko, johon voi kiinnittää enintään viisi sovellusta pikaista käynnistämistä varten. Lisäksi näytön parina on stereokaiuttimet. Nekin ovat hyvää tasoa. Plussaa voi myös antaa värinämoottorista, joka antaa napakkaa palautetta. Yksi isoimmista miinuksista Realme GT Neo 3:ssa on sen muotoilu. Kyljet ovat osittain tasaiset ja takapaneelin yhdistävän sauman tuntee helposti kädessä. Myös alapääty voisi olla pyöristetympi, sillä alareuna painaa jonkin verran sormeen.

Virtapainike on sijoitettu oikeaan kylkeen ja äänenvoimakkuuden hallintaan tarkoitetut painikkeet sijaitsevat toisella kyljellä. Olen testijakson ottanut useaan otteeseen näyttökuvan vahingossa puhelimen käteen ottaessa, kun onnistun painamaan samaan aikaan virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta. Takaa laite eroaa väritykseltään useimmista laitteista. Arvosteltava GT Neo 3 on väriltään sininen ja takana kulkee valkoiset kilpa-autoista tutut raidat. Laitetta saa myös mustana.

Pääkameran osalta kone tarjoaa optisesti vakautetun 50 megapikselin pääkameran, mutta kaksi muuta ovat heikommat 8 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin makro. Pääkamera on kokonaisuutena mainio. Yleisesti jälki on mukavan tarkkaa ja värit toistuvat omasta mielestä aikalailla luonnollisina. Itse kuvaaminen on myös nopeaa. Alla pääkameralla otettuja kuvia.

Ultralaajakulma on selvästi heikompi. Hyvässä valaistuksessa jälki on menevää, mutta esimerkiksi harmaana, sateisena päivänä kuvat jäävät tummiksi ja epäselviksi. Alla muutama kuva otettuna pääkameralla ja ultralaajakulmalla.

Kolmas kamera on surkea makro, jota ei 699 euron puhelimessa pitäisi olla. Tai ylipäätään missään puhelimessa. Videon osalta pääkameralla voi kuvata 4K-laadulla. Jälki on ihan hyvää, mutta vakautus ei. Ultrajaajakulmalla onnistuu vain Full HD -laatu, joten videokuvaamiseen tätä puhelinta ei kannata hankkia. Alla pääkameralla kuvattu video 4K-laadulla.

Päivitystä saisi tulla pidempään Käyttöjärjestelmän osalta laite käyttää Android 12 -versiota, jonka päällä toimii Realme UI 3.0 -käyttöliittymä. Tämä käyttöliittymä perustuu Oppon ColorOS -versioon. Hyvän suorituskyvyn myötä puhelimen käyttäminen on miellyttävää, eikä suurempia ongelmia ole ollut. Testin aikana muutaman kerran puhelin nyki joissakin kohdin. Automaattinen kirkkaudensäätö vaatii jonkin verran säätämistä, sillä yleisesti se laittaa näytön kirkkauden liian alhaiselle tasolle, joten itse tyydyin säätämään sitä manuaalisesti. Muita suurempia moitteita ei oikeastaan ole. Hyvää käyttöjärjestelmässä on muun muassa personointi. Tuettuna on esimerkiksi Android 12 -version taustakuvaan perustuva väritys käyttöjärjestelmässä. Aina päällä -näyttöä voi muokata kattavasti. Siinä voi esimerkiksi käyttää tavallista kelloa ja luoda muotokuvasta siluetin.