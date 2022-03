Jatkossa Google nappaa Spotify-tilauksestasi siivun itselleen vain jos haluat niin

Yksi eniten tunteita kuumentaneista riidoista viime vuosina on koskenutjakaksistaan kontrolloimaa mobiilisovellusten kauppaa. Sovelluskehittäjiä on närästänyt se, että Apple ja Google nappaavat itselleen kaikesta rahasta automaattisesti lähes kolmanneksen.Sota äityi niin pahaksi, että-peli katosi kokonaan Googlen Play -kaupasta ja Applen App Storesta. Myös muut sovelluskehittäjät ovat vaatineet tilanteeseen korvausta. Apple ja Google ovat sittemmin pehmentäneet linjaansa ja laskeneet tietyin ehdoin sovelluksista itselleen nappaamia korvauksia.Mutta tilanne on silti erikoinen: jos olet ladannut vaikkapaalunperin Googlen kaupasta ja päätät alkaa maksamaan tilauksestasi, saa Google siivun kaikista kuukausimaksuistasi - hamaan maailman loppuun saakka. Sama koskee kaikkia tilattavia tuotteita.

Samoin käy myös, jos ostat pelien sisällä vaikkapa lisäominaisuuksia, uusia kenttiä tai vaatteita pelihahmollesi: rahaa kilahtaa automaattisesti Googlen tai Applen lompakkoon, aina ja ikuisesti.Asia on edennyt pisteeseen, jossa Yhdysvaltain viranomaiset vakavasti harkitsevat mm. sitä, että Applen olisi pakko sallia myös App Storen ulkopuolelta ladattavien sovellusten asentaminen iPhoneen Kiistaan on löytynyt jonkinlainen osittainen kompromissi: jättiläiset Google ja Spotify ovat päässeet sopimukseen siitä, että kuluttaja voi Androidilla Spotifya käyttäessään valita sen, maksaako hän mieluummin suoraan Spotifylle vai Googlelle kuukausimaksunsa.Muutos tulee käyttöön vaiheittain tulevien kuukausien aikana. Ilmeisesti Googlen käyttöehtojen vuoksi hinta tulee silti pysymään samana, riippumatta maksutavasta. Toisessa tavassa Google vain saa siivunsa Spotifyn kuukausimaksuista, toisessa tavassa kaikki raha menee suoraan Spotifylle