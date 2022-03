Reaktiovastaukset saapuvat WhatsAppiin

Facebookin omistama WhatsApp on kehittänyt pikaviestialustalleen uutta mekaniikkaa, joka tuo viesteihin emopalvelun viesteistä tutut reaktiovastaukset. Nyt toiminto on valmis jo beetasovellukseen, joten julkaisu alkaa olla pian oven takana.WABetaInfo, joka paljasti jo aiemmin, että kyseessä oleva ominaisuus on saapumassa WhatsAppiin on nyt bongannut sovelluksen Androidin 2.22.8.3-beetaversiosta, joskin kaikille beetatestaajille ominaisuutta ei ole kytketty päälle.Reaktiovastaukset ovat siis emoji-kuvia, joita pystyy lisäämään vastauksena saapuvaan viestiin. Emojit näytetään viestin oikeassa alakulmassa.Tämä viimeistään vahvistaa, että ominaisuus on toden totta tulossa WhatsAppiin, eikä julkaisukaan ole enää kaukana. Samassa julkaisussa todennäköisesti uudistetaan myös kielivalintaa, josta kerroimme aiemmin

Samalla vahvistui, että vastauksina annettavat emojit sisältävät aiemmin kerrotut hymiöt eli 👍❤️😂😮😢🙏.