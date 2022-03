Tässä OnePlus 10 Pron hinta ja saatavuus - näitä vastaan se kilpailee

julkaisi uuden lippulaivapuhelimensa,, globaalisti. Aiemmin kyseinen laite julkaistiin Kiinan markkinoille OnePlus 10 Pro tarjoaa kattavasti huipputason speksejä. Laitteessa on Snapdragon 8 Gen 1 -piiri, 5000 mAh akku, 80 watin langallinen lataus, 50 watin langaton lataus, 6,7-tuumainen 120 Hz Fluid AMOLED -näyttö 3216 x 1440 pikselin tarkkuudella, 48 megapikselin pääkamera, 150 asteen ultralaajakulma, 8 megapikselin telekamera sekä paljon muuta.Tarkemmat tiedot ja kokemukset voi lukea Puhelinvertailun OnePlus 10 Pro arvostelusta Mutta mitä tämä kokonaisuus sitten maksaa?OnePlus 10 Pron julkaisuhetken hinnat ovat täsmälleen samat sekä edeltäjänsä OnePlus 9 Pron että vuoden 2020 OnePlus 8 Pron: edullisempi 128 gigatavun tallennustilalla varustettu malli maksaa 899 euroa ja 256 gigatavun malli 999 euroa.

OnePlus 10 Pron ennakkotilaus alkaa osoitteessa oneplus.com/fi sekä virallisten jälleenmyyjien (DNA, Elisa, Telia, Gigantti, Power, Verkkokauppa.com, Veikon Kone, Euronics) kautta Suomessa 31. maaliskuuta klo 17.30.Puhelimen ennakkoon osoitteesta oneplus.com/fi tilaavat saavat OnePlus Buds Pron -langattomat kuulokkeet kaupan päälle (arvo 149 €). Muiden jälleenmyyntikanavien kautta ennakkotilaajat saavat myös Buds Pro -kuulokkeet, kun he linkittävät uuden OnePlus 10 Pro -puhelimensa OnePlus-tiliin ja lunastavat kuulokkeet itselleen OnePlus Store -sovelluksen kautta.Kampanja jatkuu 5.4. asti ja varsinainen myynti alkaa.Tässä hintaluokassa OnePlus 10 Prolle löytyy muutamia kilpailevia vaihtoehtoja.Esimerkiksi Motorolan edge 30 pron saa 799 eurolla , Samsung Galaxy S22 maksaa 899 euroa , Sony Xperia 1 III:n hinta on 899 euroa ja Applen osalta iPhone 13:n hinta on 829 euroa Alla olevista linkeistä voi vertailla eri laitteita: