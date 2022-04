Xiaomin 249 euron Watch S1 -urheilukello on nyt myynnissä

Teknologiayritys Xiaomin Watch S1 -urheilukello on nyt saatavilla Suomessa.Watch S1 -urheilukello maksaa 249 euroa ja se on saatavilla 1.4. alkaen jälleenmyyjiltä.Kello tarjoaa terveyden ja liikkumisen seuraamiseen 117 erilaista urheiluprofiilia sekä 19 profiilia työntekoon. Xiaomi Watch S1 tunnistaa liikkeen, ja valitsee automaattisesti oikean ohjelman sisä- tai ulkotiloissa tapahtuvan juoksun ja kävelyn joukosta.Kello osaa seurata veren happisaturaatiota, unen laatua, sykettä ja stressiä.Kellossa on tuki kaksitaajuuksiselle GPS-paikannukselle, joka mittaa tarkasti liikutun matkan. Tuettuja paikannusjärjestelmiä ovat GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo ja QZSS.1,43-tuumainen näyttö käyttää AMOLEDia ja tukee aina päällä olevaa -tilaa. Näyttö on päällystetty kestävällä safiirilasilla. Kello tukee yli 200 erilaista kellotaulua.5 ATM -tason vesitiiviyden ansiosta kello soveltuu sekä uintiin että sukeltamiseen jopa 50 metrin syvyyteen saakka.Runko on ruostumatonta terästä ja mukana tulevat tulevat nahkaiset ja fluorikumiset rannekkeet. Rannekkeita voi helposti vaihtaa.

Xiaomin mukaan keskivertokäyttäjällä XIaomi Watch S1:n akku kestää 12 päivää standby-tilassa sekä 24 päivää virransäästötilassa.Kellon saa kaupan päälle, jos ostaa uuden Xiaomi 12- ja Xiaomi 12 Pro -puhelimen. Nämä puhelimet tulevat saataville 6. huhtikuuta