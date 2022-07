Xiaomi Watch S1 arvostelu - yksinkertainen älykello, joka ei osaa oikein olla älykäs, eikä oikein urheilukellokaan

Xiaomi Watch S1 ei mitenkään varsinaisesti erotu älykellojen suuresta massasta - suuntaan tai toiseen. Kyseessä on hyvin, hyvin pelkistetty kello, joka on hieman sirompi kuin monet muut kilpailijansa, mutta muotoilultaan sopii mainiosti niin juoksulenkille kuin toimistoonkin.

Xiaomi Watch S1 luottaa Xiaomin omaan MIUI Watch -käyttöjärjestelmään, joka on varsin mielenkiintoinen valinta - etenkin noin 200 euron hintaluokassa, jossa on tarjolla myös laajalla sovellusvalikoimalla olevia, avoimempiin käyttöjärjestelmiin pohjautuvia kelloja.

Xiaomi Watch S1:stä myydään kesällä 2022 noin 250 euron hintalapulla . Tämän lisäksi kellosta on olemassa myös aavistuksen verran edullisempi Xiaomi Watch S1 Active -malli. Molempien mallien tekniikka on käytännössä identtistä, vain pienin eroin .

Liikunnan osalta Xiaomi Watch S1 ei pysty valitettavasti mitenkään haastamaan varsinaisia urheilukelloja - tai edes älykelloja, joissa urheilua on otettu paremmin huomioon.

Älytoiminnoissa puolestaan on varsin paljon parannettavaa: Käytännössä kelloon ei voi asentaa lisää sovelluksia ja nykyisellään sen tärkein anti älytoimintojen osalta onkin lähinnä siinä, että puhelimeen saapuvat ilmoitukset saa halutessaan näkymään myös kellotauluun. Ja tuossakin ilmeni testijakson aikana ajoittaisia ongelmia: vaikka Bluetooth-yhteys puhelimeen pysyikin päällä ilahduttavan hyvin, osa ilmoituksista jäi toisinaan saapumatta kelloon.

Perustoiminnallisuuksien osalta kello on mukiinmenevällä tasolla ja kaikki testatut toiminnot toimivat pääsääntöisesti helposti ja loogisesti.

Rungon materiaalina on käytetty ruostumatonta terästä ja näyttö on safiirilasia, mutta laatuvaikutelmaa himmentää hieman muovista tehty taustarakenne.

Rannekkeita S1:n mukana tulee itse asiassa kaksi: silikoninen, paremmin urheiluun sopiva ranneke sekä nahkainen, paremmin kenties arkeen sopiva ranneke. Ranneke on oikeaa nahkaa ja siksi tietystikään S1 ei sovi tiukimmille vegaaneille (mutta katso kuitenkin S1 Activen erot ) .

Positiivisena puolena mainittakoon se, että kellossa on oma, sisäärakennettu GPS, joten puhelinta ei välttämättä tarvita lenkille mukaan, vaan reittidata saadaan talteen myös kellon itsensä avulla. GPS toimikin varmasti ja tarkasti koko testijaksomme ajan.

Tietojen tarkempi tarkastelu avaa myös käyttäjälle paremmin sitä, mitä kullakin tiedolla tarkoitetaan - vaikkakin kyseinen tieto pitääkin kaivaa parin klikkauksen päästä kunkin tiedon osalta.

Myös treenipäiväkirja on saatavilla sovelluksen kautta, joskin vain listamaisena näkymänä.

Isoin miinus sovelluksessa on se, että dataa ei voida yhdistää ulkopuolisiin palveluihin. Ainoastaan juoksijoiden suosima Strava on tuettujen kolmannen osapuolen sovellusten listalla. Mutta edes yhdistäminen Google Fittiin ei onnistu, joka on varsin harvinaista, etenkin pienempien kellovalmistajien kohdalla.

Näyttö

Xiaomi Watch S1:n ehdottomasti parasta antia on sen kirkas ja terävä AMOLED-näyttö. 464x464 resoluutiolla varustettu näyttö oli tarpeeksi kirkas myös helteisenä suomalaisena kesäpäivänä ja näytön tiedoista sai mainiosti selvää, olipa valaistus mikä tahansa.

Käytettävyys

Xiaomin oma kellojen käyttöjärjestelmä yllätti positiivisesti parillakin eri tavalla. Ensinnäkin käyttöliittymä oli varsin intuitiivinen ja helposti opittavissa, vaikka toimintoja kellosta löytyikin varsin paljon. Toisekseen käyttöliittymä oli miellyttävän sulava ja nopealiikkeinen, jopa erinomaisen sulava.

Valikkorakenteet on rakennettu suhteellisen selkeästi ja loogisesti ja ihmeempää valikoiden sekaan eksymistä ei kellon kanssa tapahtunutkaan, vaikka kyseessä olikin ensimmäinen kosketus Xiaomin omaan kellojen käyttöjärjestelmään.

Pientä mahdollisuutta omaan räätälöintiin olisi toki kaivannut, mutta toisaalta, tällöin oltaisiin väistämättä jouduttu muuttamaan käyttöliittymää aavistuksen verran monimutkaisemmaksi.

Käytettävyyden osalta kello oli todella virkistävän selkeä tuttavuus, jonka opettelu tapahtui oikeastaan jo ensimmäisen vuorokauden aikana.

Käytettävyyden osalta pienen pienet kauneusvirheet osuivat kohdalle testijakson aikana, mutta ne eivät olleet mitenkään merkittäviä. Yhden päivityksen muutoshistoria oli pelkästään tarjolla kiinaksi. Lisäksi kellon omaa kieltä ei voinut vaihtaa lainkaan, vaan se käytti väkisin samaa kieltä kuin puhelin, johon se oli kytketty.

Akkukesto ja lataus

Xiaomi lupailee kellolleen jopa 12 vuorokauden akkukestoa. Valitettavasti tässä suhteessa pettymys oli aika valtaisa.

12 vuorokauden akkukestoon voitaisiin kenties teoriassa päästä, jos aivan kaikki anturit kytkettäisiin mahdollisimman vähän virtaa kuluttavaan tilaan, synkronointi puhelimeen päin rajoitettaisiin minimiin ja näytön kirkkautta laskettaisiin todella matalaksi.