OnePlus 10 Pron myynti alkaa - viikon ajan kaupan päälle OnePlus Buds Pro -kuulokkeet

8+128 gigatavua, musta (Volcanic Black) - 899 euroa

12+256 gigatavua, musta (Volcanic Black) ja vihreä (Emerald Forest) - 999 euroa

OnePlussan vuoden 2022 lippulaivapuhelimen myynti alkaa tänään. Kyseessä on siis, joka lanseerattiin globaalisti viime viikolla.Puhelin on saatavana kahdessa värissä, mustana tai vihreänä. Molemmat ovat mattapintaisia ja materiaali on sormenjälkiä hylkivää.Myynti alkaa osoitteessa oneplus.com/fi sekä virallisten jälleenmyyjien (DNA, Elisa, Telia, Gigantti, Power, Verkkokauppa.com, Veikon Kone, Euronics) kautta klo 13.00.OnePlus 10 Pron hinnat ovat:12.4. asti on voimassa kampanja, jonka aikana puhelimen osoitteesta oneplus.com/fi tilaavat saavat OnePlus Buds Pro -langattomat kuulokkeet kaupan päälle (arvo 149 €). Muiden jälleenmyyntikanavien kautta ennakkotilaajat saavat myös Buds Pro -kuulokkeet, kun he linkittävät uuden OnePlus 10 Pro -puhelimensa OnePlus-tiliin ja lunastavat kuulokkeet itselleen OnePlus Store -sovelluksen kautta.

Ohjeet lunastamiseen löydät täältä OnePlus 10 Pro on jo arvosteltu Puhelinvertailun toimesta , jossa sen todettiin olevan erinomainen huippupuhelin.