Raportti: Applen tuleva iPhone saa periskooppikameran

Applen tulevasta älypuhelinmallista on huhuttu jo pitkään, ja ensimmäiset kameraa koskeneet huhut alkoivat jo heti edellismallin jälkeen loppuvuodesta.Tuolloin Apple-analyytikko Ming-Chi Kuo arveli, että iPhonessa siirrytään uuteen kameroiden aikakauteen, kun megapikselit kasvavat merkittävästi totutusta 12 megapikselistä aina 48:aan asti.Tätä tietoa vahvisti entisestään alkuvuodesta julkaistu TrendForcen raportti , jonka mukaan myös Apple on siirtymässä 48 megapikselin kameraan.Nyt tiedot kertovat, että Applen kamerauudistukset lähivuosina ei jää pelkästään megapikselien lisäämiseen, vaan amerikkalaisjätti on valmistautumassa siirtymään myös zoom-kameran osalta.The Elecin mukaan kuvanvakaimia valmistava Jahwa Electronics valmistautuu tuottamaan komponentteja Applelle uudessa tehtaassa. Nämä komponentit on yhdistetty loppuvuodesta perutun Samsung-yhteistyön tiimoilta juuri teleskooppikameraan.

Tehtaan aikataulu ei kuitenkaan mene yksiin iPhone 14 -malliston kanssa, joka julkaistaan myöhemmin tänä vuonna, vaan komponenttien tuotanto menee ensi vuodelle. Tämä tarkoittaisi, että se kerkeäisi aikaisintaan iPhone 15 -mallistoon, joka onkin analyytikkojen arvioiden mukaan juuri se mallisto, josta kamera ensi kertaa löytyy.Periskooppikameroita on nähty jo aiemmin mm. Samsungin ja Huawein laitteissa.