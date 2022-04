Snapdragon 8 Gen 1 -piirin omaava POCO F4 GT on suunnattu pelaajille

"Olemme innoissamme POCO F4 GT:n julkaisusta. Mallin edullinen hinta yhdistettynä timanttiseen käyttäjäkokemukseen saa varmasti aikaan sen, että POCO F4 GT saavuttaa merkittävän aseman teknologiasta kiinnostuneiden nuorten ja erityisesti pelaajien keskuudessa", sanoo Angus Ng, Head of Product Marketing, POCO Globalilta.

, joka on läheistä sukua Xiaomille, julkaisi-puhelinmallin. Tämä puhelin tarjoaa laadukasta suorituskykyä ja muita ominaisuuksia kohtuuhinnalla.





Laitteen sisällä on Snapdragon 8 Gen 1 -lippulaivapiiri. Kyseinen piiri on erittäin kyvykäs, mutta sillä on myös merkittävä heikkous. Esimerkiksi Xiaomi 12 arvostelussa todettiin, että piiri ylikuumenee herkästi, sillä kyseisen puhelimen jäähdytys ei ole riittävä.



POCO F4 GT on suunnattu pelaajille ja pitkäaikainen pelaaminen tuottaa paljon lämpöä. POCOn mukaan F4 GT on varustettu yhdellä markkinoiden edistyneimmällä jäähdytyssysteemillä, LiquidCool 3.0-teknologialla. POCO kertoo 4,860mm² dual VC-jäähdytysjärjestelmän laskevan korkeat lämpötilat, jonka lopputuloksena tehokas laite on optimoitu intensiivisiin pelihetkiin.



Tätä tullaan myös testaamaan Puhelinvertailun toimesta, kun testilaite saapuu.



Pelaaminen ja muut toiminnot hoituvat 6,67-tuumaisella 10-bitin TrueColor AMOLED-näytöllä, jonka virkistystaajuus yltää 120 hertsiin ja tarkkuus on Full HD -tasolla.



Pelaajia varten puhelimen kylkeen on lisätty kaksi olkapainiketta. Pelaamisen ulkopuolella olkapainikkeet soveltuvat esimerkiksi pikakomentoina kameraan, nauhoittamiseen tai taskulampun käyttöön. Laadukkaaseen pelikokemukseen on panostettu myös hyvän värinämoottorin ja neljän kaiuttimen muodossa.Lisäksi puhelimessa on 4700 mAh akku, joka tukee erityisen nopeaa 120 watin latausta. Mukana tuleva laturi lataa akun täyteen vain 17 minuutissa. Pelaamisen aikana akku latautuu täyteen 27 minuutissa. Kuulokeliitäntää puhelimessa ei ole, mutta pakkauksen mukana toimitetaan USB-C - 3.5 mm:n adapteri.Kameraosastolla on tarjolla 64 megapikselin IMX686 pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin makrokamera eli tältä osin jonkin verran säästöjä on tapahtunut. Edessä on 20 megapikselin IMX596-kamera.Käyttöjärjestelmänä toimii Android 12 -versioon perustuva MIUI 13 for POCO, mutta päivityslupauksia POCO ei ole puhelimelle antanut.Euroopassa POCO F4 GT:n hinta alkaa 599 eurosta, mutta Suomen tarkkaa hintaa ei vielä kerrottu.Myynti kuitenkin alkaa Suomessa 10.5.2022. Myynti aloitetaan jonkinlaisella Flash Sale-tarjouksella, joka on voimassa vain kyseisen päivän ajan.