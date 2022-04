Sony yllätti: Android 12 ilmestyi myös vanhemmalle kännykälle, jonka ei pitänyt sitä saada

ei ole juurikaan tarkkoja Androidin tukiaikoja julkaissut, vaan yhtiön osalta on pitänyt usein mukautua totuttuun toimintatapaan. Mutta japanilaisyhtiö yllätti käyttäjänsä positiivisesti.Sonyn päivitysrytmi on ollut viime vuodet sellainen, että huippumalleille on tarjottu kaksi suurta Android-päivitystä ja malliston ainoalle keskihintaiselle puhelimelle vain yksi. Eli vaikkapa vuoden 2019 huippumalli Sony Xperia 1 sai kaksi päivitystäja saman vuoden edullisempi malli Sony Xperia 10 päivittyi vain kerranNyt oltiin siis jo varmoja, että vuoden 2020 keskihintainen Sony Xperia 10 II ei saisi enempää päivityksiä, mutta toisin kävi. Malli on saanut tällä viikolla vihdoin Android 12 -päivityksen ja jakelu on laajempi käynnissä jo ainakin Aasian markkinoilla.

Sony on lyhyestä päivitysajasta huolimatta ollut yksi nopeimmista valmistajista Androidin osalta. Yhtiön huippumalleille, kuten viime vuoden Sony Xperia 1 III :lle sekä vuoden 2020 Sony Xperia 5 II:lle , vakaa Android 12 napsahti päivityksenä jo tammikuun alussa.