Motorolan keskitason moto g82 5G puhelimessa on panostettu näyttöön

on jälleen julkaissut uuden puhelimen. Kyseessä on tällä kertaa moto g82 5G , joka sijoittuu keskitasolle.Motorola moto g82 5G tulee saataville 329 euron suositushintaan lähitulevaisuudessa.Tässä puhelimessa on panostettu näyttöön. Motorolan mukaan kyseessä on kaikkien aikojen edistyksellisin moto g -näyttö.Puhelimen AMOLED-näyttö on kooltaan 6,6-tuumainen. Se toimii Full HD+ -tarkkuudella (2400 x 1800) ja korkealla 120 hertsin virkistystaajuudella.Huhtikuun aikana Motorola esitteli moto g52 -puhelimen, jossa on myös tarkka AMOLED-näyttö Suorituskyvystä vastaa keskitason Snapdragon 695 5G -piiri. Kyseinen piiri on kohtuullinen peruskäytössä, mutta esimerkiksi raskaampaan pelaamiseen sen suorituskyky ei ole riittävä. Puhelinvertailu on aiemmin testannut Poco X4 Pro 5G:n , jossa on käytössä Snapdragon 695 5G -piiri.

Sisäistä tallennustilaa laitteessa on 128 gigatavua ja sitä saa lisättyä muistikortilla.Virtaa antaa 5000 mAh akku, joka tukee 30 watin latausta. Laitteessa on panostettu äänentoistoon stereoikaiuttimien ja 3.5 mm:n kuulokkeiden avulla.Kameraosastolla on 50 megapikselin pääkamera optisella kuvanvakaimella (OIS), 8 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin makro. Videota voi kuvata Full HD 60 fps -tasolla.Käyttöjärjestelmänä on Android 12.