Arvostelussa: Honor Magic4 Lite 5G - Paha 300 euron pettymys, vain Huaweista uudempaan vaihtaville, jos heillekään

Honorilla on myös iso vuori kiivettävänä karistaakseen vanhat Huaweista johtuvat mielleyhtymät, joten olikin mielenkiintoista nähdä, millä keinoilla yhtiö aikoo Suomen markkinat napata itselleen.

Puhelin on fyysisesti myös iso. Todella iso. 6,81 tuumainen näyttö tekee puhelimesta väistämättä isorakenteisen, vaikka näytön ympärillä olevat kehykset onkin saatu viilattua suhteellisen kapeiksi. Myös painoa on kohtuullisen reippaasti, vaikkei aivan painavimpaan puhelinsegmenttiin noustakaan: 189 grammaa on kuitenkin tämän kokoiselle puhelimelle varsin hyvä kompromissi fyysisen koon ja painon osalta.

Valitettavasti takakansi on myös erittäin muovisen oloinen, vailla sen suurempaa laatuvaikutelmaa. Lisäksi takakansi on materiaalivalinnasta ja pintakäsittelystä johtuen yksi pahimmista sormenjälkiä ja tahroja keräävistä pinnoista mitä olemme vuosiin testeissämme nähneet.

Toinen silmiinpistävä seikka on erittäin kiiltäväksi kiillotettu, muovinen takakannen rakenne. Takakuori näyttääkin varsin tyylikkäältä, heijastaen valoa mitä erilaisimmissa muodoissaan.

Honorin ulkonäössä silmiinpistävää on valtava kamera-alue puhelimen takaosassa, joka antaa vaikutelman todella pätevästä kamerapuhelimesta, jossa tilaa on varattu isolle kamerakennolle.

Laatuvaikultelmaltaan puhelin on kaikin puolin keskiverto. Kämmenote on hyvä ja puhelin ei nitise tai natise käytössä - mutta muovinen rakenne tuntuu silti kaikessa käytössä.

Vasen kylki on jätetty täysin "tyhjäksi", eli sieltä ei löydy lainkaan puhelimen fyysisiä painikkeita tai liitäntöjä. Puhelimen yläreunasta puolestaan löytyy puhelimen toinen mikrofoni sekä kaiutin.

Näyttöön Honor on pistänyt hintaluokkaansa nähden varsin paljon peliin. Puhelimesta löytyy 6,81 tuumainen, 120Hz virkistystaajuutta käyttävä IPS LCD -tekniikan näyttö. Korkea virkistystaajuus on selkeä valttikortti tässä hintaluokassa, vaikka tekniikka onkin edullisempaa IPS LCD -tyyppiä eikä AMOLED- tai OLED-tekniikkaa.

Etukamera on toteutettu näytön yläreunan keskelle puhkaistulla punch hole -reiällä, joka on paikkavalintana nykyisin hieman harvinaisempi.

Näytön virkistystaajuus on rajatusti dynaaminen, eli puhelin osaa tarvittaessa vaihtaa näytön päivitystaajuutta 60 Hz, 90 Hz ja 120 Hz väliltä. LPTO-puhelinten tyyliseen vapaaseen 1 Hz - 120 Hz päivitysväliin ei kuitenkaan päästä.

Näyttö on ehdottomasti Honor Magic4 Liten parasta antia: näytön tarkkuus on 2388x1080 ja yhdistettynä 120 Hz virkistystaajuuteen, näyttö tarjoaa ominaisuuksiltaan omassa hintaluokassaan varsin hyvää vastinetta rahalle.

Ainoa ikävämpi kauneusvirhe Honorin näytössä on sen kirkkaus, joka yltää vain 500 nitin tasoon. Käytännössä kirkkaus ei riitä suorassa auringonpaisteessa puhelimen järkevään käyttöön.

Kamerat

Kuten aiemmin mainittua, Honor Magic4 Liten takaa löytyvä kamera-alue antaa kuvan varsin pätevästä kamerapuhelimesta.

Mutta... Totuus on kuitenkin kovin toisenlainen, sillä iso kameramyhky on pitkälti vain markkinointikeino, eikä vastaa oikeastaan millään tavalla todellisuutta. Takakameroista löytyy nimittäin ainoastaan 48 megapikselin pääkamera, 2 megapikselin makrokamera sekä 2 megapikselin syvyyskamera.

Tässä hintaluokassa ultralaajakulmakameran pois jättäminen on jo varsin epätavallinen ratkaisu. Luonnollisesti myöskään arvokkaampien kännyköiden peruskauraa olevaa telekameraa ei sitäkään löydy kameravalikoimasta.

Käteen jää siis lopulta 48 megapikselin pääkamera ja kaksi suhteellisen turhaa "apukameraa", joiden käytölle on mielestämme hyvin, hyvin vähän järkeviä käyttökohteita arkisessa käytössä. Pääkameran sensoria ei Honorin teknisistä tiedoista selviä, mutta kameran aukkolukuna on f/1,8 ja polttovälinä on 26 millimetriä.

Lopulta myös pääkamera aiheuttaa ison pettymyksen, sillä sen laatu ei millään vastaa edes oman, noin 300 euron, hintaluokkansa kilpailijoita.

Kirkkaana päivänä pääkamera ylivalottaa käytännössä kaikki otokset ja edes ammattilaistilan kautta tehdyt säädöt kuvan valkotasapainoon ja aukkolukuihin eivät juurikaan vaikuta kuvien laatuun. Lisäksi mainostetut tekoälypohjaiset kuvan parannukset jäävät pitkälti mysteereiksi.

Hämärässä kuvattaessa kamera puolestaan aiheuttaa merkittävää kohinaa kuviin jo tavallisella sisävalaistuksella kuvattaessa. Erillisen yötilan kanssa tilanne paranee hieman, mutta kuvien yksityiskohdissa menetetään senkin edestä.

Myös optisen kuvanvakaimen puute näkyy ja tuntuu kuvattaessa: kamera vaatii lähes järkiään puhelimen pitämisen paikoillaan usean sekunnin ajan kuvan digitaalisen käsittelyn ottaessa aikansa.

Samaa kovin, kovin keskinkertaista tarinaa jatkaa myös Honor Magic4 Liten etukamera. 16 megapikselin kamera on kaikinpuolin mitäänsanomaton, kiinteällä tarkennuksella varustettu perusnäpsyjen ottoon tarkoitettu perus-selfiekamera. Kuvien laatu on hyvässä valaistuksessa kohtuullisen "ok", mutta heti vaikeammissa valaistuksissa kuvattaessa myös etukameran kuvien laatu romahtaa.

Puhelimen sisältä löytyvä Qualcomm Snapdragon 695 -järjestelmäpiiri sekin rajoittaa kameroiden käyttökohteita, sillä suoritin ei tue lainkaan 4K-tarkkuuden videoiden kuvaamista, vaan tyytyminen on pelkästään FullHD-tarkkuuden videoihin.

Esimerkkikuvia