Android Auto saa uuden käyttöliittymän

Googlen vuosittainen I/O-tapahtuma järjestettiin viime viikolla. Tapahtuman isoimpia uutisia olivat luonnollisesti uusi Pixel 6a -puhelin sekä ensimmäiset vilaukset syksyllä esiteltävästä Pixel 7:stä Googlella oli tosin paljon muutakin kerrottavaa, ja yksi isoja uudistuksia saavista sovelluksista on Android Auto.Hakujätin mobiilialustaan perustuva autonäyttöjen käyttöliittymä on uudistumassa olennaisesti. Sen tärkein uudistus on käyttöliittymän muutos, joka tarjoaa näyttöpinta-alalle parempaa käyttöä.Tämä tapahtuu nk. split-screen-näkymällä, jossa näyttö jaetaan kahtia (tai itseasiassa kolmeen osaan) erillaisen sisällön erottelemiseksi. Tämä tapahtuu riippumatta näytön koosta ja muodosta, ja erityisesti suuremmilla näytöillä pinta-alaa käytetään paremmin hyödyksi.





Jaettu ruutu mahdollistaa kolmen eri sovelluksen näyttämisen samanaikaisesti. Niinpä navigoinnin lisäksi voi ohjata samalla viestejä ja musiikkitoistoa, jotka ovat useimmiten tarpeen ajaessa.Google ei paljastanut vielä tarkkaa aikaa milloin päivitys saapuu, mutta sitä voinee odottaa karkeasti kesän aikana.