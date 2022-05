Haluatko pienen puhelimen? "Jos nyt ei saa aikaiseksi tehdä jotain asialle, pieniä kännyköitä ei kenties koskaan tule olemaan"

Sosiaalisessa mediassa ja jopa perinteisessäkin mediassa huudellaan usein pienten kännyköiden perään. Mutta ne samat huutelevat kuluttajat eivät lopulta osta edes niitä harvoja saatavilla olevia pienempiä puhelimia . Joten pieniä puhelimia ei vain ole.Tähän tilanteeseen on nyt vihdoin turhautunut älkellovalmistajan perustaja, joka haluaa vihdoinkin herätellä ihmisiä kunnolla.Hän on yksinkertaisesti perustanut sivuston, johon ihmiset saavat ilmaista tukensa pienelle huippuluokan Android-puhelimelle. Lista toimitetaan sen jälkeen suurimmille Android-valmistajille ja yritetään saada yhtiöt vakuuttuneiksi siitä, että pieniä kännyköitä kannattaa edes valmistaa.Vetoomuksessa halutaan Android-vastinetta, joka on käytännössä ainoa markkinoilta löytyvä todella pieni huippuluokan kännykkä. Olemme listanneet jo pitkään kaikki tärkeimmät saatavilla olevat pienet kännykät ja lista on todellakin surullisen lyhyt. Android-puolella tarjolla on käytännössä Sonyn mallisto Asus Zenfone 8 ja kourallinen muita vaihtoehtoja. Mutta yhtään iPhone minin kokoista huippuluokan teknisillä ominaisuuksilla olevaa Android-kännykkää ei ole olemassakaan.Migicovskyn vaatimuslista olisi seuraavanlainen:

noin 5,4-tuumainen, FullHD-tarkkuuden OLED-näyttö (60 Hz virkistystaajuus riittää)

kameroiden kuvanlaadun pitäisi olla vähintään Google Pixel 5:m tasoiset

mahdollisimman "puhdas" Android

Qualcomm Snapdragon 8 gen 1 tai sitä vastaava lippulaivatason suoritin

5G

kaksi takakameraa (pääkamera ja laajakulmakamera)

8GB RAM-/käyttömuistia

vähintään 128 gigatavua tallennustilaa

lähimaksuihin kykenevä NFC

lukitsematon bootloader, joka mahdollistaisi epävirallisten Android-versioiden kehittämisen

Valitettavasti sosiaalisessa mediassa on helppo huudella, mutta lopulta raha ratkaisee. Pienelle, kohdennetulle yleisölle suunniteltu kännykkä maksaisi väistämättä aluksi enemmän kuin muut kännykät, joten potentiaalisten ostajien olisi varauduttava maksamaan lisähintaa toiveensa toteutumisesta. Ja vaikkapa Sonyn markkinaosuutta katsottaessa voidaan todeta, että näin ei todellakaan ole.Vastaavia projekteja on nähty vuosien mittaan useita, mm. erilaisia Nokian Communicator -sarjan täyttä näppäimistöä tavoittelevia Android-mellaja - jotka ovat kaikki ajan myötä kadonneet historian sivujuonteiksi.Vetoomuksen voi allekirjoittaa osoitteessaVetoomus toimitetaan valmistajille, kun se on kerännyt 50 000 allekirjoitusta. Sitä odotellessa suosittelemme tukemaan niitä Android-valmistajia, jotka jo tekevät pienempiä kännyköitä kuin muut valmistajat.