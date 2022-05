Vihdoinkin! Qualcommin yksinvalta päättyi huippukännyköissä

Android-maailman aivan ehdottomassa huipussa, siellä tuhannen euron tuolla puolen, ei ole ollut vuosikausiin kuin yksi todellinen suoritinvalmistaja:. Ainoastaan Samsung on onnistunut jokseenkin hyvin peesaamaan omien Exynos-piiriensä kanssa, mutta siinäpä se.Nyt tarinassa on nähty vihdoin uusi sivu. Kännyköiden halpissuorittimista tunnettu taiwanilainenon hiipinyt parin viime vuoden aikana uhkaamaan vihdoin Qualcommin asemaa. Ensin yhtiö onnistui tuomaan markkinoille erittäin päteviä ylempään keskiluokkaan sijoittuvia järjestelmäpiirejä - kuten vaikkapa vuoden 2021 kesällä julkaistussa OnePlus Nord 2:ssa nähty MediaTek Dimensity 1200.Mutta superpiirien saralla Qualcommin Snapdragon 8-sarja on hallinnut markkinaa suvereenisti.Tähän asti.Suomessa suhteellisen tuntemattomanuusin huippukännykkä käyttää MediaTeknin tuoreinta huippupiiriä ja tulokset ovat olleet varsin vakuuttavia.löytyy Vivo X80 -kännykän sisältä.

Ja nyt Vivo X80 on pistetty vastakkain tuoreinta Qualcommin huippupiiriäkäyttävän OnePlus 10 Pron ja viime vuoden huippupiiriäkäyttävän Realme GT 2:n kanssa.Tulokset ovat varsin imartelevat MediaTekin kannalta.-testissä Vivo X80 suorastaan pyyhkii lattiaa OnePlussalla ja Realmellä, Vivon napatessa kokonaispisteiksi vakuuttavat 988 255 pistettä - OnePlussan ja Realmen jäädessä noin 800 000 pisteen tasoon.Vastaavasti-testissä Vivo jäi parhaimmassa testitapauksessa hieman OnePlussalle jälkeen, mutta ajettaessa testi aina vain uudestaan, oli Vivon kokonaissuoritus testijoukon selvästi paras - piiri ei siis "kurista" tehoja alaspäin, kun piirisarja alkaa lämpenemään.MediaTek Dimensity 9000 ja Snapdragon 8 gen 1 erot ovat tietysti tavalliselle käyttäjälle varsin minimaalisia, mutta tärkeintä onkin kilpailu. Kahden tasavahvan valmistajan kilpailu tuppaa kirittämään markkinaa ja innovaatioita. Qualcommin huippupiirit ovat viimeisen parin vuoden ajan olleet kyllä nopeita, mutta tolkuttoman ahneita virrankulutukselle. Joten vaikkapa tuolla saralla voi hyvinkin olla MediaTekille iskun paikka jatkoa ajatellen, jos yhtiö onnistuu tuomaan vastaavaa suorituskykyä, mutta pienemmällä virrankulutuksella.