Myös Nokian kännykät liittyivät Android 13 beta-ohjelmaan: ladattavisa nyt yhdelle mallille

julkaistaan viralliseen, kuluttajille tarkoitettuun muotoonsa syksyllä 2022. Mutta jo nyt on tarjolla kaikille halukkaille avoin Android 13 beta-ohjelma, jossa tulevan käyttöjärjestelmän kokeiluversiota saa halutessaan testata.Luonnollisesti beta-versiona olevan käyttöjärjestelmän käytössä ovat omat riskinsä: käyttöjärjestelmä on nimensä mukaisesti edelleen kokeiluversio, eli se sisältää hyvin todennäköisesti bugeja, ongelmia - ja myös puhelimella olevat tiedot saattavat kadota kuin tuhka tuuleen.Mutta jos haluaa tuulahduksen tulevaisuudesta eikä pelkää riskejä, voi betan asentaa kännykälleen jo nyt, mikäli oma puhelin on tuettujen mallien joukossa.Jo aiemmin Android 13 ensimmäinen beta on julkaistu kaikille tuen piirissä oleville Googlen Pixel-malleille sekä mm. OnePlus 10 Prolle . Nyt mukaan beta-ohjelmaan on liittynyt myös, joka valmistaabrändillä myytäviä kännyköitä.

Android 13 betam voi asentaa tällä hetkellä Nokia X20 -mallille. Ohjeet betaohjelmaan liittymiselle löytyvät yhtiön sivuilta . Nokia X20 kohdalla painotetaan hyvin vahvasti sitä, että beta on tarkoitettu tässä vaiheessa lähinnä sovelluskehittäjille, jotka haluavat testata sovellustensa toimintaa tulevalla käyttöjärjestelmällä.Jos oma kännykkä ei ole vielä betassa mukana, voit kuitenkin tutustua artikkelissamme Android 13 mukanaan tuomiin uudistuksiin