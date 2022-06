Garmin Forerunner 955 Solar -kello tarjoaa juoksijalle pitkän akunkeston aurinkolatauksen avulla

julkaisi Forerunner 955 Solar -juoksukellon. Erikoisuus löytyy latauksesta, sillä kyseessä on ensimmäinen aurinkolatauksella varustettu juoksukello.Forerunner 955 Solar on suunniteltu pitkiin juoksumatkoihin. Power Glass -aurinkolatauslinssillä varustetun Forerunner 955 Solar-mallin akku kestää jopa 20 päivää älykello­tilassa tai jopa 49 tuntia GPS-tilassa. Garmin käyttää vastaavaa tekniikkaa myös kestävyysurheilijoille suunnatussa Enduro ultraperformance GPS -älykellossa Saatavilla on myös tavallinen versio ilman aurinkolatauslinssiä.Forerunner 955 Solarissa on värillinen kosketusnäyttö. Käyttöliittymää voi hallita kosketuksen avulla, mutta kellossa myös viisi painiketta.Juoksijoille kello tarjoaa kartat ja opastukset käännös käännökseltä. Kun kelloon syötetään juoksu- tai pyöräilymatkan pituus, laite ehdottaa oikeanpituisia reittejä, jotka palaavat lähtöpisteeseen. Kellossa on PacePro-toiminto, joka auttaa pysymään oikeassa juoksutahdissa.

Forerunner 955

Forerunner 255

Forerunner 955 Solaria voi käyttää jatkuvasti. Siinä on kattavat hyvinvointi- ja terveys­ominaisuudet. Kellossa on esimerkiksi Pulse Ox-ranneanturi mittaa veren happisaturaatiota ja auttaa arvioimaan unen laatua ja sopeutumista korkeaan ilmanalaan. Body Battery puolestaan näyttää senhetkisen energiatason, jonka avulla voi optimoida aktiivisuus- ja lepoajat.Lisäksi Forerunner 955 Solarissa on myös uusia, innovatiivisia ominaisuuksia, mm. sykevaihtelun tila, harjoitteluvalmiuden pisteytys ja kisawidget, josta on apua kilpailuihin valmistautumisessa.Forerunner 955 Solar on saatavissa nyt suositushintaan 669,00 euroa. Forerunner 955 ilman aurinkolatausta on saatavissa suositushintaan 569,00 euroa. Toimitukset käynnistyvät Q2/2022 aikana.Puhelinvertailu on arvostellut Forerunner 955 -kellon edeltäjämallin eli Forerunner 945 -kellon Samalla Garmin julkaisi myös Forerunner 255 -malliston GPS-juoksuälykellot.Forerunner 255S ja Forerunner 255S Music ovat saatavissa 41 mm rungolla ja Forerunner 255 ja Forerunner 255 Music 46 mm rungolla.Forerunner 255 -kellot sisältävät esimerkiksi Pulse Ox-ranneanturin ja ne tarjoavat laajan valikoiman harjoitus- ja palautumisominaisuuksia sekä suoritusten seurantatyökaluja. Akku kestää jopa 14 päivää älykellotilassa tai jopa 30 tuntia GPS-tilassa.Forerunner 255 ja Forerunner 255S ovat saatavissa nyt uusissa väreissä (vaaleansininen tai -punainen) suositushintaan 359,00 euroa. Forerunner 255 Music ja Forerunner 255S Music ovat nyt saatavissa mustana tai valkoisena suositushintaan 419,00 euroa. Toimitukset käynnistyvät Q2/2022 aikana.