Opas: Näin lisäät Googlen sää -kuvakkeen aloitusnäytölle

Näin saat lisättyä Googlen sään Android-puhelimen kotinäytölle

Android-puhelimissa on yleensä asennettuna valmiiksi puhelinvalmistajan toimesta jokin sovellus, jonka tehtävä on näyttää sää. Lisäksi Google Play -sovelluskaupasta voi asentaa kolmannen osapuolen sovelluksen, kuten vaikkapa Ilmatieteen laitoksen Sää -sovelluksen Yksi vaihtoehdoista on Googlen oma säänäkymä, joka näyttää tärkeimmät tiedot, kuten lämpötilan ja sademäärän, selkeästiGooglen sää saattaa kuitenkin jäädä monelta käyttämättä, sillä kyseinen toiminto on hieman piilotettuna Androidissa. Tässä oppaassa käymme läpi, miten sään saa lisättyä kotinäytölle.Googlen sään saa näkyviin, kun avaa puhelimesta löytyvän Google-sovelluksen ja kirjoittaa hakuun 'sää'. Tällöin Google automaattisesti näyttää sen paikkakunnan sijainnin, jossa olet.

Avaa Google-sovellus Kirjoita hakupalkkiin 'sää' Klikkaa säänäkymän kohdalla olevaa kolmea pistettä Klikkaa 'Lisää aloitusnäytölle'

Tämän näkymän saa siis nopeammin auki, kun sään lisää aloitusnäytölle.Näin lisäät:Nyt Googlen sää-kuvake ilmestyy puhelimen aloitusnäytölle. Klikkaamalla tätä kuvaketta säänäkymä avautuu puhelimen näytölle. Android-puhelimella voi myös asettaa aloitusnäytölle widgettejä eli pienoissovelluksia . Myös Googlen sään saa lisättyä widgettinä aloitusnäytölle.Pidä aloitusnäytöllä tyhjää kohtaa hetken pohjassa, jolloin alareunaan ilmestyy painike widgeteille. Etsi listalta Google ja lisää 'Pikanäkymä' aloitusnäytölle. Nyt näytöllä on yksinkertainen widgetti, joka näyttää sään lisäksi päivämäärän. Klikkaamalla widgetistä kohtaa, jossa sää näkyy, avautuu tarkempi näkymä.