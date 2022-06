ASUS esittelee ROG Phone 6 -pelipuhelimet heinäkuussa

ASUS Republic of Gamers (ROG) järjestää 5. heinäkuuta netissä ROG Phone 6: For Those Who Dare -tilaisuuden, jossa tullaan esittelemään uusin ROG-pelipuhelin.ASUS samalla vahvistaa, ettätulee käyttämään tuoretta Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 -mobiilialustaa sekä Samsungin AMOLED -näyttöä, jonka virkistystaajuus yltää peräti 165 hertsiin asti.Viime vuoden ROG Phone 5s ja ROG Phone 5s Pro puhelimissa käytetään Snapdragon 888 Plus -piiriä ja 144 hertsin virkistystaajuudella toimivaa näyttöä.ASUS myös kertoo, että laitteen ulkonäkö on saanut vaikutteita avaruudesta. Laitteeseen on luvassa ainutlaatuisia ominaisuuksia, joka todennäköisesti tarkoittaa jonkinlaisia pelipainikkeita. Samalla ASUS julkaisee lisälaitteita, kuten pelikuulokkeet.

ROG Phone 5 -puhelimissa on muun muassa iso 6000 mAh akku, stereokaiuttimet, kuulokeliitäntä sekä 256/512 gigatavua sisäistä tallennustilaa, joten vastaavanlaista on todennäköisesti luvassa uuteen ROG Phone 6 -sarjaan.Hinnat alkoivat ROG Phone 5 -sarjan kohdalla 799 eurosta ja ulottuivat aina 1299 euroon saakka.