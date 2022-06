Nopean latauksen omaavat realme GT Neo 3 -sarjan puhelimet tulevat saataville Suomessa

realme GT Neo 3 hinnat

realme GT Neo 3 80W, 8+256 GB - 599 euroa

realme GT Neo 3 150W, 12+256 GB - 699 euroa

realme GT Neo 3T 80W 8+256 GB - 429 euroa

realme GT Neo 3T 80W 12+256 GB - 469 euroa

realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition 80W 8+256 GB - 499 euroa

realme GT Neo 3

Kiinalainentuo Suomessa myyntiin GT Neo 3 -sarjan älypuhelimet, jotka sijoittuvat keskisarjaan.Sarja koostuu GT Neo 3 - ja GT Neo 3T -puhelimista ja kummastakin tulee saataville kaksi versiota: realme GT Neo 3 150W, realme GT Neo 3 80W, realme GT Neo 3T ja realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition.realme GT Neo 3T on Suomessa saatavilla vain DNA Kaupoista sekä DNA:n nettikaupasta. GT Neo 3 julkaistiin jo maaliskuun aikana Kiinassa . Tässä laitteessa on muun muassa 6,7 -tuumainen Full HD+ OLED -näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella, MediaTek Dimensity 8100 -piiri ja 50 megapikselin optisella kuvanvakaimella varustettu IMX766 -pääkamera.

realme GT Neo 3

realme GT NEO 3T

realme GT Neo 3T

realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition

Puhelimen toinen versio tukee hurjaa 150 watin latausta ja laitteessa on 4500 mAh akku. Akku latautuu 50 prosenttiin vain 5 minuutin latauksella.Toisessa versiossa on 80 watin lataus, mutta kookkaampi 5000 mAh akku.Värivaihtoehdot ovat sininen ja valkoinen raitojen kera. Saatavana on myös musta ilman raitoja.3T versio julkaistiin juuri globaalisti. Tämä sijoittuu Neo 3:n alapuolelle.Tässä laitteessa on Snapdragon 870 5G -järjestelmäpiiri, 6,62-tuumainen AMOLED -näyttö 120 hersin virkistystaajuudella ja 1300 nitin kirkkaudella.Taakse on laitettu 64 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulma 119 asteen näkökentällä ja 2 megapikselin makro.5000 mAh akku ladataan 80 watin SuperDart-latauksella, jolla saavutetaan 50 prosenttia 12 minuutissa.Värivaihtoehdot ovat keltainen ja valkoinen ruutulippukuvioinnilla.Lisäksi saataville tulee rajoitettu erä realme GT NEO 3T -älypuhelimia Dragon Ball Z -ulkoasulla ja sisällöllä. Puhelimen takakuori on koristeltu näyttävällä animegrafiikalla ja käyttöliittymää, taustakuvaa sekä kuvakkeita on muokattu tuomaan pelaajille itämaista taistelutahtoa.