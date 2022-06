Motorolan 269 euron moto g62 5G saapuu myyntiin Suomessa

tarjonta kasvaa jälleen Suomessa, sillä 269 euronsaapuu myyntiin 4. heinäkuuta.Tämä laite sijoittuu huhtikuussa julkaistun moto g52:n ja toukokuussa julkaistun moto g82 5G puhelimien väliin.Edulliseen hintaan saa 6,5-tuumaisen Full HD+ IPS LCD -näytön, joka tukee korkeaa 120 hertsin virkistystaajuutta.Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 480+ 5G -piiri, joka on edullisiin laitteisiin suunnattu 5G-piiri. Suorituskyky tuskin yltää mitenkään ihmeelliselle tasolle, joten 120 hertsin virkistystaajuuden todellinen hyöty saattaa rajoittua netin ja somen selaamiseen.Puhelimeen on laitettu stereokaiuttimet, perinteinen 3.5 mm:n kuulokeliitäntä ja Bluetooth 5.1 -yhteys. Laite kykenee siis tuottamaan ääntä monipuolisesti, joten moto g62 5G saattaa olla hyvä vaihtoehto videoiden katseluun.

Sisällä on 5000 mAh akku, joka tukee 15 watin latausta. Sisäistä tallennustilaa on 64 tai 128 gigatavua ja RAM-muistia on 4 tai 6 gigatavua. Motorola ei mainitse tiedotteessa, että kumpiko näistä myyntiin tulee.Takana on 50 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin syvyyskamera. Käyttöjärjestelmänä toimii Android 12.