Nämä ominaisuudet saat maksullisella Telegram Premium -tilauksella - hinta Suomessa 5,99 euroa kuukaudessa

-viestintäpalvelun perustajavahvisti aiemmin kesäkuussa Telegram-kanavallaan , että palveluun on tulossa maksullinen Telegram Premium-tilaus, jolla palveluun saa lisäominaisuuksia. Nyt maksullisesta palvelusta on kerrottu tarkempia tietoja viestintäpalvelun blogikirjoituksessa Kirjoituksessa kerrotaan samalla, että palvelulla on nyt 700 miljoonaa aktiivista käyttäjää kuukaudessa. Telegram ylitti 500 miljoonan käyttäjän rajan tammikuussa 2021 Telegram Premium-tilaus on suunnattu palvelua paljon käyttäville. Maksua vastaan saa muun muassa jaettua suurempia tiedostoja, ladattua nopeammin ja saa käyttöönsä uusia tarroja.Suomessa palvelusta saa maksaa 5,99 euroa kuukaudessa. Telegram kertoo, että maksullisesta versiosta saadut tulot sijoitetaan takaisin Telegramiin, joilloin ilmaisversion olemassaolo voidaan taata.

Premium-käyttäjät voivat lähettää jopa 4 gigatavun tiedostoja. Kuva: Telegram.

Premium-tilauksella saa enemmän. Kuva: Telegram.

Androidilla Premiumin saa tilattua avaamalla yläkulmassa olevan valikon ja menemällä asetuksissa kohtaan Telegram Premium. Applen iPhonella klikkaa alareunassa näkyvää asetukset-kohtaa ja valitse Telegram Premium. Telegram-sovellus tulee ensin päivittää uusimpaan versioon.Yksi merkittävimmistä Premium-eduista on mahdollisuus jakaa jopa 4 gigatavun tiedostoja. Ilmaiskäyttäjillä tämä rajoittuu 2 gigatavuun.Premium-käyttäjillä rajat käytännössä tuplaantuvat. Premium-käyttäjät voivat liittyä jopa 1000 kanavaan tai ryhmään, kiinnitää 10 keskustelu päälistaan, järjestää keskusteluja 20 kansioon, lisätä 10 tarraa suosikkeihin, luoda pidempiä profiilikuvauksia ja sovellukseen voi liittää jopa neljä tiliä samanaikaisesti.Lisäksi Premium-käyttäjät voivat automaattisesti litteroida ääniviestit tekstiksi, käyttäjät eivät näe mainoksia ja käyttöön saa ainutlaatuisia reaktioita ja parempia tarroja.Nykyiset ilmaiset ominaisuudet pysyvät ilmaisina ja lisää ilmaisia ominaisuuksia on tulevaisuudessa luvassa. Lisäksi kaikki käyttäjät voivat nähdä ja tarkastella Premium-käyttäjien lähettämiä suuria tiedostoja ja dokumentteja.