Nothing Phone päätyi YouTube-tähti MKBHD:n käsiin

Nothing on hiukan mystinen teknologiayhtiö, jonka perusti OnePlussan perustaja Carl Pei heti jätettyään kiinalaisen matkapuhelinvalmistajan rivit 2020 vuoden lokakuussa.Yhtiön ensimmäinen julkaisu oli Nothing Ear (1) -kuulokkeet, jotka esiteltiin noin vuosi sitten. Nyt tulossa on markkinoille firman ensimmäinen älypuhelin, joka kantaa nimeä Nothing Phone (1).Kuulokkeiden tapaan uusi puhelin on osittain läpinäkyvä ja omintakeista muotoilua tarjoava laite, joka on nyt päässyt myös ensimmäisiin YouTube-käsittelyihin.YouTuben teknologiatähti MKBHD on ollut Carl Pein listalla kärkipäässä ja saanut Nothing Phonen käsiinsä. Videolla laite nähdään ensimmäistä kertaa edestä, joka on laitteen ehdottomasti tavallisen osa. Edessä on vain suuri loveton näyttö, jonka vasemmassa yläkulmassa on yksittäinen kamerakolo.Takaosa on puolestaan mielenkiintoisempi, ja sitä video varsinaisesti esitteleekin. Nothing Phonen läpinäkyvä takaosa paljastaa yli 900 led-valoa, jotka muodostavat erilaisia kuvioita. Näitä kuvioita voidaan käyttää yhdessä soittoäänen kanssa tai yksin toisistaan tunnistettavina ilmoitusvaloina.

Niin kutsutut Glyph-valot, voidaan säätää haluamikseen käyttöjärjestelmän valikosta, ja oletettavasti niitä voidaan lisätä päivitysten myötä.Glyph-valot mahdollistavat myös mm. akun varauksen näyttämisen ladattaessa ja muita erikoisia efektejä.Lisää Glyph-valoista ja Nothing Phonesta löytyy MKBHD:n alla olevasta videosta.