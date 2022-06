Nokia G11 Plus lupaa jopa kolmen vuorokauden akunkeston

Nokia-puhelimista vastaava HMD Global julkaisi-mallin, joka sijoittuu alkuvuodesta julkaistun Nokia G11 -mallin yläpuolelle. Nokia G11 -puhelimen suositushinta on 159 euroa , mutta Plus-mallin Suomen hintaa tai saatavuutta ei vielä ilmoitettu.Kyseessä on kuitenkin edullisen hintaluokan laitteesta. Tähän hintaan saa kuitenkin hyvän päivityslupauksen sekä pitkän akunkeston.Puhelimessa on Android 12 -käyttöjärjestelmä ja se tulee saamaan päivityksenä Android 13- ja Android 14-versiot sekä kolmen vuoden ajan tietoturvapäivityksiä kuukausittain.Sisällä on 5000 mAh akku, josta luvataan riittävän virtaa jopa kolmeksi vuorokaudeksi. Lataus tapahtuu USB-C -liitännän kautta 10 watin teholla.Tehoista vastaa Unisoc T606 ja sen parina on 4 gigatavua käyttömuistia. Tallennustilaa on 64 gigatavua ja sitä voi laajentaa muistikortilla jopa 512 gigatavulla.

Etupuolella on 6,5-tuumainen HD+ näyttö (720 x 1600) 90 hertsin virkistystaajuudella. Lisäksi laitteessa on 50 megapikselin pääkamera, 2 megapikselin syvyyskamera, 8 megapikselin etukamera, Bluetooth 5.0, kuulokeliitäntä ja sormenjälkilukija.