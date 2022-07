Xiaomin Smart Band 7 Prossa on suuri näyttö ja GPS

julkisti 12S -sarjan lisäksin, joka yhdistää aktiivisuusrannekkeen ja kevytälykellon ominaisuuksia.Smart Band 7 Pro sijoittuu juuri Suomessa saataville tulleen Smart Band 7 -aktiivisuusrannekkeen yläpuolelle.Smart Band 7 Pro on siis nimeltään aktiivisuusranneke, mutta tarjoaa niin sanotuista kevytälykelloista tuttuja ominaisuuksia. Käyttöjärjestelmä on yksinkertainen ja sisältää muutamia sisäänrakennettuja sovelluksia.Pron AMOLED-näyttö on neliömäinen ja on kooltaan 1,64 tuumaa. Muotoilun ansiosta se on siis suurempi kuin tavallisen Smart Band 7:n näyttö.

Merkittävin etu Pro-mallissa on sisäänrakennettu GPS-tuki eli urheilusuorituksia voi seurata ilman tarvetta puhelimelle. Lisäksi tarjolla on NFC ja Bluetooth 5.2.Smart Band 7 Pro tukee sykkeen mittausta, happisaturaation seurantaa ja unen seurantaa. Laite tukee 117 urheilulajia.Akun kapasiteetti on 235 mAh, josta virtaa riittää 12 päiväksi tavallisessa käytössä ja 6 päiväksi raskaassa käytössä.Kiinassa laite maksaa 400 juania eli noin 58 euroa. Mikäli Smart Band 7 Pro tulee saatavilla Suomessa, hinta on todennäköisesti noin 80 euroa.