Arvostelussa Xiaomi Smart Band 7 Pro: tuplasti kalliimpi, vain vähän parempi

GPS on juurikin omaan mieleen tärkeä, sillä en puhelinta pidä mukana juoksemisen aikana.

Smart Band 7 Pro on useimmilta osin varsin tavanomainen aktiivisuusranneke, mutta Xiaomin laite tarjoaa yhden merkittävän edun: sisäänrakennettu GPS-tuki. Tuon ominaisuuden ansiosta Xiaomin ranneke lähentelee kevytälykelloja.

Pro-malli sijoittuu tavallisen mallin yläpuolelle, tarjoten jonkin verran ekstraa. Tosin hinnan osalta tätä aktiivisuusranneke ei enää voi kutsua edulliseksi, sillä suositushinta on 129 euroa . Tavallista Smart Band 7 -aktiivisuusranneketta (sekä muita samankaltaisia aktiivisuusrannekkeita) saa noin 50 eurolla .

Xiaomi on vuosia kerännyt suosiota edullisilla ja toimivilla aktiivisuusrannekkeilla, jonka osoitti vaikkapa testattu Mi Smart Band 6 -ranneke .

Paikannus toimii useimmiten hyvin nopeasti ja treenin seurannan voi aloittaa käytännössä vain muutaman sekunnin odottelun jälkeen, mutta toisinaan laite jättää käyttäjän odottamaan.

Paikannus on välillä niin hidas, että joudun odottelemaan jopa yli minuutin ajan, että yhteys saadaan, vaikka seisoskelen avoimella alueella.

Mutta kun yhteys on muodostettu, se pysyy koko ajan vakaana.

Yhden napin puute

Smart Band 7 Pro on ulkoisesti varsin yksinkertainen. Etupuolella on neliömäinen 1,64-tuumainen AMOLED-näyttö, kun taas takaa löytyy sensori ja latauspinnit. Kylkeen on laitettu mikrofonia, mutta minkäänlaista painiketta ei ole tarjolla.

Näyttö on varsin hyvän kokoinen ja itse aktiivisuusranneke painaa noin 31 grammaa. Esimerkiksi Huawein Band 7 -aktiivisuusrannekkeessa on 1,47-tuumainen näyttö pienemmällä paksuudella ja painolla. Erot ovat tosin käytännössä marginaalisia, ja kumpikin on kevyen tuntuinen ranteessa.

Itse laitteesta sekä rannekkeesta jää kuitenkin itselle suhteellisen helposti jäljet ranteeseen, mikäli ranneketta pitää vähänkään liian kireällä. Rannekkeet lähtevät laitteesta helposti irti, joten ne ovat vaihdettavissa.