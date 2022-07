Dbrandin Something-skinit tuovat Nothing-tyylin muihin puhelimiin

Puhelimiin ja muihin laitteisiin erilaisia suojakalvoja ja -kuoria valmistavaon tullut tunnetuksi erikoisesta markkinoinnista, jossa yleensä trollataan muita yrityksiä.Nyt kohteeksi on joutunut Nothing-yritys, joka suomeksi tarkoittaa 'ei mitään'. Dbrandin uusin päällyste on nimeltään Something eli 'jotain'.Something tuo tuoreen Nothing phone (1) -puhelimen läpinäkyvän takapaneelin tyylin muihin puhelimiin. Uusi kalvo esimerkiksi näyttää Samsung- tai iPhone-puhelimen langattoman latauksen mahdollistavan kelan paikan ja tyylin.Samalla Something-malliston tuotesivulla kuittaillaan Nothingin suuntaan puhelimen rajallisesta saatavuudesta ja käyttämällä iskulausetta It's better than nothing (suom. Se on parempi kuin ei mitään).Toki myös Something-malliston saatavuus on varsin rajallinen, sillä se on saatavilla tässä vaiheessa vain Applen iPhone 13 Pro Maxille, Samsungin Galaxy S22 Ultralle ja Google Pixel 6 Prolle.

Skinin eli kalvon hinta on 24,95 dollaria ja kotelo maksaa 49,90 dollaria.