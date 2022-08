OnePlussan autolaturi lataa uuden 10T:n 50 prosenttiin vain 11 minuutissa

Suomessa suosittu esitteli tänään OnePlus 10T -puhelimen , joka on valmistajan toinen lippulaivamalli.Kyseisen puhelimen yksi merkittävimmistä ominaisuuksista on sen hurja 150 watin lataus langallisesti.Aina tuota laturia ei kuitenkaan voi kuljettaa mukanaan, joten OnePlus helpottaa asiaa autolaturilla.OnePlus SUPERVOOC 80 W -autolaturi tuottaa OnePlus 10T:hen virtaa jopa 50 prosentin edestä vain 11 minuutin latauksella.Täyteen akku latautuu 29 minuutissa.Kyseinen laturi sopii myös muiden laitteiden lataamiseen, sillä se tukee Power Delivery -latausta.Laturilla voi ladata kaikkia OnePlus-laitteita sekä muita Android-puhelimia ja iPhoneja. Myös jopa kannettavien tietokoneiden, tablettien ja käsikonsoleiden lataaminen onnistuu.OnePlus kertoo, että korkeimman latausturvallisuuden takaamiseksi OnePlus SUPERVOOC 80W -autolaturissa on virrankatkaisujärjestelmä, joka varmistaa, että laturi toimii korkeintaan 40 °C:n lämpötilassa.

Valkoinen rengasvalo syttyy koko latausprosessin ajaksi osoittamaan, että lataus tapahtuuturvallisesti.Laturi tulee Euroopassa myyntiin 25.8. Myös Suomeen laturi on tulossa myyntiin. Hintaa on 59,99 euroa.