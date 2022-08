Arvostelussa OnePlus 10T - 700 euron turhankin paljon karsittu pettymys

OnePlus 10T arvostelu - Karsittu, mutta turhan raskaalla kädellä

Testissä tällä kertaa elokuussa 2022 myyntiin tullut OnePlussan kärkipään kännykkämalli, OnePlus 10T. Uutuus tuli myyntiin vaikeaan hintahaarukkaan, 700 euron hintalapulla varustettuna. Kyseinen hintasegmentti on tiukkaan kilpailtu ja OnePlussan omakaan tekeminen ei selkeytä puhelimen asemaa paljoakaan. Taustaksi kerrottakoon, että OnePlus oli vuosien ajan ihailtavan selkeä kännykkämallistonsa nimeämisessä ja loogisuudessa. Keväisin julkaistiin uudella numerolla varustettu yksi puhelin ja sitten syksyllä hieman petrattiin ja pistettiin perään T uudistetun mallin nimeen. Sitten homma alkoi rönsyilemään: mukaan tulivat Pro-mallit varsinaisten numeromallien oheen, sitten Nord-sarja ja sitten sekoilu lähti täydelle laukalle. Vuoden 2022 alussa julkaistiin OnePlus 10 -sarja, mutta "sarjaan" kuuluikin vain yksi puhelin, OnePlus 10 Pro - eli ns. perusmalli jätettiin kokonaan välistä. Ja loppukesästä 2022 homma meni vielä hankalammaksi, kun yhtiö julkaisi OnePlus 10T -mallin - muttei Prota tai "pelkkää kymppiä". Mutta miten OnePlus on päättänyt iskeä kiilaa 700 euron hintasegmenttiin, jossa se joutuu taistelemaan osittain omia mallejansa vastaan, mutta myös käytännössä kaikkien muidenkin valmistajien ylemmän keskiluokan malleja vastaan..? Otimme selvää useamman viikon käyttötestissämme. Ulkonäkö ja muotoilu

Nopeasti puhelimen takaaosaa vilkaisemalla paljastuu, että OnePlus 10T on selkeä sisar OnePlus 10 Prolle. Valtava ja häpeilemättä korostettu kamera-alue on selkeä katseenvangitsija - ja erottuu helposti massasta, jopa kadulla puhelinta esiin kaivettaessa. Kamera-alue on kuitenkin kytketty kevyellä takakannen muotoilulla ja kaarilla tiukemmin varsinaiseen runkoon kiinni. Mutta takaa puhelin näyttää erittäin hyvältä ja selkeästi yhtiön uutta, omaa ulkonäkölinjaa korostavalta.

Puhelimen oikea kylki aiheuttaakin sitten vannoutuneille OnePlussan faneille sydänkohtauksen: rakastettu alert slider on kadonnut! Eli kyseinen, kolmivaiheinen liukukytkin on ollut ikoninen osa OnePlussan lippulaivamallistoa jo vuosien ajan. Kyseisen kytkimen avulla puhelimen voi nopeasti napauttaa äänettömälle, hiljaiselle tai tavalliselle tilalle. Jostain syystä OnePlus on päättänyt jopa 700 euron puhelimesta karsia näinkin selkeästi OnePlussan DNA:han kuuluvan elementin pois. Oikealla kyljellä ei siis OnePlus 10T:ssä ole mitään muuta kuin lukituspainike.

Alareunasta löytyvät tutut asiat: USB-C -liitin sekä SIM-kortin kelkka. Tässä kohti myös kannattaa huomata se, että OnePlus 10T:n USB-C -liitäntä tukee vain USB 2.0 -tiedonsiirtonopeuksia, kun 10 Pro -isosisaruksen liitäntä tukee myös USB 3 -nopeuksia.

Vasemmalla kyljelläkään ei yllätyksiä löydy, sillä kyljestä löytyy ainoastaan äänenvoimakkuuden keinusäädin. Ensituntumaltaan OnePlus 10T on pitkälti sitä, mitä 700 euron puhelimelta sopii odottaakin, eli tukeva ja luotettavan oloinen kädessä. Takakansi on suojattu Gorilla Glass 5 -lasilla, mutta monista tämän hintaluokan verrokeista poiketen runkomateriaali on muovia. Mielenkiintoisin rakenteellinen valinta on kuitenkin kahden tarjolla olevan värivaihtoehdon kesken. Vaaleampi puhelin - jollainen meillä oli testiyksilönä - on erittäin kiiltäväksi hiottu, hieman keraamisen oloinen materiaali. Joka kerää itseensä aivan kaikki mahdolliset ja mahdottomatkin sormenjäljet. Toinen värivaihtoehto eli musta tarjoaa puolestaan takaosan materiaaliksi erikoisen, hieman karhean pinnan, joka on jossain lasin ja sandstone-pinnan välimaastossa. Ja tämän etuna on ehdottomasti se, että vaaleaan siskoonsa verrattuna tumma malli ei kerää juuri lainkaan sormenjälkiä. Ikävänä puolena OnePlus 10T:n osalta on pakko todeta sen paino. 204 grammalla se ei toki ole läheskään painavin älypuhelin, mutta itseäni yli 200 gramman painoiset puhelimet alkavat ärsyttämään. Käsi väsyy paljon puhelinta näprätessä ja jokainen lisägramma vaikuttaa tässä yllättävänkin paljon. Tekniset tiedot Mitat:

163 x 75,3 x 8,7 mm mm

Paino:

203,5 grammaa

Näyttö:

6,7 tuumaa; 1080 x 2400; AMOLED; 120 Hz

Suoritin:

Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1

Muisti:

8GB tai 16GB käyttömuistia (RAM);

Takakamerat:

50 megapikselin pääkamera (OIS) ;

8 megapikselin ultralaajakulmakamera;

Etukamera:

16 megapikseliä

Akku:

4800 mAh

Lataus:

120 watin pikalataus;

Käyttöjärjestelmä:

Android 12

Muuta:

5G;

Liitännät:

USB-C; dual-SIM

Hinta:

8/128GB: 700 euroa

16/256GB: 930 euroa Näyttö

OnePlus 10T:n näyttö on omassa, noin 700 euron hintaluokassaan, jopa tuskastuttavankin tuttu ja turvallinen. Speksit ovat käytännössä identtiset lähes kaikkien tämän hintaluokan puhelinten kanssa. Näyttö on siis venytetty FullHD-tarkkuuden näyttö, 120 hertsin virkistystaajuudella, Gorilla Glass 5 -materiaalilla suojattu. LPTO-tekniikkaa ei ole, eli näyttö osaa vaihtaa dynaamisesti virkistystaajuutaan 60, 90 ja 120 hertsin välillä - hieman vaihtelevin tuloksin. Mutta sen hienojakoisempaa virkistystaajuuden säätöä näytöstä ei löydy. Kirkkauden osalta näyttö on "ok", mutta ei todellakaan mitään kalliimpien kännyköiden tasoa. Puhelinta näkee lukea kirkkaana kesäpäivänä, mutta hieman silmät tihrustaen. Asetuksia ruuvaamalla näytön kirkkauden saa nousemaan korkeimmillaan noin 800 nitin valovoimaan, joka on mukiinmenevä tulos, mutta häviää rumasti todellisten lippulaivamallien näytöille. Sen missä valovoimassa hävitään, paikkaa OnePlus 10T tilannettaa kuitenkin erittäin hyvällä ja luonnollisella värientoistolla. Värit toistuvat erittäin selkeinä ja luonnollisina ja myös HDR-tila saadaan tarvittavissa sovelluksissa käyttöön. OnePlussan virkistystaajuuden vaihto vain kärsii edelleen samasta ongelmasta kuin yhtiöllä aiemminkin: ainoastaan yhtiön erikseen hyväksymät sovellukset voivat käyttää korkeita virkistystaajuuksia ja jopa selaimen virkistystaajuus oli testissämme rajoitettu 90Hz tasolle. Kamerat Kameroiden osalta OnePlussan insinöörit ovat joutuneet tekemään ikäviä leikkauksia suunnittelupöydällään. Toki, OnePlus 10T on tarkoituskin olla "se OnePlussan vähän edullisempi lippulaivamalli", mutta 700 euron hinta on sekin kuitenkin todella, todella kova kännykälle kuin kännykälle.

Takakameroita on jäljellä käytännössä kaksi: 50 megapikselin pääkamera sekä 8 megapikselin ultralaajakulmakamera. Lisänä soppaan on toki heitetty myös 2 megapikselin makrokamera, mutta kuten olemme jo vuosien ajan todenneet, 2 megapikselin tarkkuutta tarjoava makrokamera on lähinnä markkinointikikka - mitään järjellistä hyötyä sellaisesta ei oikeastaan kellekään ole. Telekameraa ei siis ole - ja ultralaajakulmakamerakin on vaatimaton, lähinnä 300-400 euron puhelimista tyypillisesti löytyvä tapaus. 50 megapikselin pääkameran aivoina toimii Sony IMX 766 -sensori, joka on sama sensori, jota käyttää moni muukin varsin hyvällä pääkameralla varustettu puhelin (mm. Asus Zenfone 9 sekä OnePlus Nord 2T). Pääkameran toimivuutta edesauttaa myös kamerasta löytyvä optinen kuvanvakain (OIS). Pääkamera todistikin laadukkuutensa testijaksomme aikana. Pääkameran ja OnePlussan oman kameraohjelmiston yhteispeli tuotti erittäinkin hyviä kuvia sekä kirkkaassa päivänvalossa että loppukesän pimeämmissä illoissa. Erillisen yötilan kanssa OnePlus 10T:n pimeäkuvaus oli jopa erinomaisella tasolla. Valitettavasti ultralaajakulmakameran osalta ennakkoaavistukset osuivat täsmälleen oikeaan. Ei sekään huono ole, ei missään nimessä. Mutta OnePlus 10T:n laajakulmakamera tuottaa laadultaan kuvia, joita olettaisi näkevän pikkuisen paremmassa 300 euron kännykässä - ei todellakaan 700 euron puhelimessa. Ultralaajakulman kuvat ovat kirkkaassa ulkoilmassa vielä mukiinmeneviä, mutta valaistusolosuhteiden heikentyminen vähääkään aiheuttaa auttamatta laadun romahtamisen. Kameroiden osalta valitettavasti OnePlus 10T on - hintaansa nähden - pettymys. Jos pelkkä mainio pääkamera riittää, niin tämä ei tietenkään ole mikään ongelma - etenkin jos puhelimen muut ominaisuudet kiinnostavat. Mutta puuttuva telekamera ja etenkin hieman vaatimaton ultralaajakulma ovat kuitenkin varsin heikko yhdistelmä tässä hintaluokassa. Esimerkkikuvia Alla ensin kourallinen OnePlus 10T:n pääkameralla otettuja kuvia. Kuvat on otettu OnePlussan omalla kamerasovelluksella, käytännössä perusasetuksilla.

Ja alla myös jokunen ultralaajakulmakameralla otettu esimerkkikuva.

Ja lopuksi vielä videokuvaa, pääakmeralla 4K-tarkkuudella ja 60fps kuvanopeudella kuvattuna. Suorituskyky OnePlus ei olisi OnePlus, jos yhtiö ei panostaisi puhelintensa suorituskykyyn. Niin tälläkin kertaa, sillä OnePlus 10T sisälle on paketoitu markkinoiden tämän hetken nopein järjestelmäpiiri, Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1. Käyttömuistia OnePlussassa on mallista riippuen joko 8 gigatavua tai 16 gigatavua. 8 gigatavun mallissa tallennustilaa on 128 gigatavua ja 16 gigatavun mallissa puolestaan 256 gigatavua. Testissämme ollut malli oli varustettu 16 gigatavun RAM-muistilla. Suorituskyvyn osalta OnePlus 10T onkin huippuluokkaa, mutta ei kuitenkaan aivan terävintä kärkeä. Aiemmin testissämme ollut, samalla järjestelmäpiirillä varustettu Asus Zenfone 9 nakutti järkiään parempia tuloksia suorituskykytesteissä kuin OnePlus 10T. Kaiken kaikkiaan Snapdragon 8+ gen 1 ja reilulla kädellä annosteltu määrä käyttömuistia tekevät kuitenkin OnePlussasta yhden sulavimmista kännyköistä, mitä Android-maailmassa on tällä hetkellä tarjolla. Akkukesto ja lataus OnePlus 10T:ssä on varsin mukavan kokoinen, 4800 mAh akku. Akku ei toki aivan lippulaivapuhelinten kärkikahinoin kiilaa, mutta hyvin lähelle kuitenkin - osassa lippulaivamalleista on tarjolla 5000 mAh akkuja. Mutta se tärkein eli akkukesto, on tällä kertaa onnistuttu saamaan kohdalleen - pitkälti kiitos siitä kuuluu parantuneelle jäähdytykselle sekä uusitulle Snapdragon-piirille. Ensimmäistä kertaa pariin vuoteen, lippulaivatasoinen puhelin jaksaa raskaammassakin käytössä aamusta aivan iltamyöhään saakka. Hieman vähemmän käyttöä sisältäneinä päivinä akkua oli usein jäljellä vielä neljännes, kun testaajan pää jo painui tyynyä vasten. Mainiota akkukestoa edesauttaa entisestään se, että OnePlus on lähtenyt OnePlus 10T:n myötä tosissaan mukaan pikalatureiden kilpajuoksuun Xiaomia vastaan.

OnePlus 10T:n mukana toimitetaan hurja 160 watin laturi, vaikkakaan puhelin itsessään ei osaa ottaa virtaa sisään "kuin" maksimissaan 150 watilla. Tietysti wattiluvut ovat myös osittain markkinointia, sillä latausnopeutta muutetaan dynaamisesti akun säästämisen vuoksi, joten 150 watinkaan lataustehoon ei päästä kuin hetkellisesti. Mutta kaikesta huolimatta lataus oli nopea. Todella, todella nopea. Alla olevalla testivideollamme pistimme puhelimen lataustestiin ja saimme kännykän ladattua 1% varaustasosta täyteen alle 20 minuutissa. Puolilleen akku tärähti alle 8 minuutissa. Eli käytännössä aamuinen hampaidenpesu riittää jo varsin hyvään varaustasoon - puhelinta ei todellakaan tarvitse roikuttaa yöllä laturissa. OnePlussan Android OnePlussan vahvuutena oli vuosien ajan sen rakastettu, kevyt OxygenOS, eli OnePlussan oma näkemys siitä, miltä Androidin pitäisi näyttää ja tuntua. Valitettavasti yhtiö menetti maineensa ja tietyllä tapaa myös kruununjalokivensä joskus vuosien 2020 ja 2021 aikana, kun OnePlussan emoyhtiö Oppo otti tiukemman otteen yhtiöstä. Tuolloin OnePlussan omaa ohjelmistokehitystä ajettiin ajaa alas ja täysin oman OxygenOS:n tilalle saatiin Oppon ColorOS, vain eri nimellä paiskattuna. Vannoutuneimmat OnePlussan fanit eivät muutoksesta todellakaan ilahtuneet ja myös bugien määrä tuntuu kasvaneen käyttöjärjestelmässä vuosi vuodelta. OnePlussan Android on toki edelleen yksi puhtaimmista Androideista, mtta mitenkään tyylikkään yksinkertainen se ei todellakaan enää ole. Toki, jos hyppää vaikkapa Xiaomin kelkasta OnePlussaan, on OnePlussan tarjonta edelleen huomattavasti puhtaampi ja lähempänä "puhdasta" Androidia. Mutta pienemmät kilpailijat, etenkin Sony ja Asus, ovat tällä hetkellä kiistatta lähempänä "puhdasta" Android-kokemusta kuin OnePlus.