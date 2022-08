Tällainen on OnePlus 10T - hurjan nopea, mutta kameroissa säästetty

Isolla kädellä RAMia

julkaisi vuoden toisen lippulaivapuhelimen,-mallin, 3. elokuuta New Yorkissa järjestetyssä tilaisuudessa. Jo ennen varsinaista julkaisua laitteesta tiedettiin paljon, sillä teknologiayhtiö paljasti laitteesta vähitellen keskeisiä ominaisuuksia.Laitteessa on keskitytty etenkin suorituskykyyn, mutta esimerkiksi kameroiden kohdalla on säästetty.OnePlus kertoo, että 10T on lippulaivapuhelin erityisesti sen suorituskyvyn ja tehojen puolesta.Kännykän teholähteenä toimii Qualcommin tämän hetken tehokkain piiri eli Snapdragon 8+ Gen 1 Piirin parina käytetään hurjaa määrää RAM-muistia eli käyttömuistia. LPDDR5-muistia on luvassa peräti 16 gigatavun verran.

OnePlus 10T:n sisällä on 16 gigatavua RAMia ja 256 gigatavua tallennustilaa.

Kotelo tarjoaa lisäjäähdytystä puhelimelle.

Hurjan nopea lataus

Tasainen AMOLED-näyttö

OnePlus 10T:n näytön ominaisuuksia.

Ei Hasselbladia

Takakameroiden tiedot.

OnePlussan esimerkkikuvia, jotka on otettu OnePlus 10T puhelimella. Kuvat: OnePlus.

Alert Slider jätetty pois

Värivaihtoehdot: Moonstone Black ja Jade Green.

10T:n speksejä.

OxygenOS 13

Hinta

10T vs 10 Pro

OnePlus kehuu, että moniajossa puhelin kykenee pitämään jopa 35 sovellusta käynnissä vaivattomasti Always Alive -toiminnon ansiosta.Tehokkaan piirin ja suuren RAM-annoksen ansiosta OnePlus 10T on jonkin verran tehokkaampi kuin alkuvuodesta julkistettu OnePlus 10 Pro . Puhelinvertailun OnePlus 10 Pro arvostelun voi lukea täältä Sisäistä UFS 3.1 -tallennustilaa OnePlus 10T:ssä on 256 gigatavun verran.Vaihtoehtona löytyy myös 8 gigatavun tai 12 gigatavun RAM-muisti sekä 128 gigatavun tallennustila.Tehokasta piiriä täytyy jäähdyttää tehokkaasti. OnePlus kertoo, että jäähdytyksestä vastaa sen suurin ja edistyksellisin jäähdytysjärjestelmä koskaan. OnePlussan mukaan jäähdytysjärjestelmä kykenee pitämään piirin muutaman asteen viileämpänä kuin muiden Android-lippulaivojen vastaavat ratkaisut.Jäähdyttämistä ajatellen OnePlus 10T:lle on suunniteltu oma kotelo, joka kykenee johdattamaan lämpöä pois laitteesta. OnePlussan mukaan kotelo laskee lämpötiloja jopa kahden asteen verran pelatessa.Kännykän sisällä on 4800 mAh akku, joka tukee peräti langallisesti 150 watin SuperVOOC-latausta. Puhelimen pakkauksen mukana toimitetaan 160 watin laturi, joka tukee myös USB Power Delivery -latausta.Valmistajan mukaan päivän virrat tuotetaan vain 10 minuutin latauksella. 28 prosenttia puhelimeen tulee vain kolmessa minuutissa. Tämä on saavutettu OnePlussan tekemillä optimoinneilla.Nollasta täyteen akun saa vain vaivaisessa 19 minuutissa.Ohjelmisto on varustettu useilla tekniikoilla, jotka varmistavat, että akku pysyy kunnossa ja turvallisissa rajoissa sekä pidentävät akun käyttöikää. Lataus toimii myös kylmässä ilmassa.Latausjärjestelmässä on kaksi latauspumppua, joiden ansiosta lämpötilat pysyvät kurissa. Kumpikin pumppu antaa puhelimelle 75 watin edestä virtaa.Näitä lämpötiloja myös pidetään koko ajan silmällä kännykän 13 sensorin avulla. Lisäksi 128-bittinen salausalgoritmi tunnistaa virallisen laturi ja kaapelin eli erittäin nopea lataus onnistuu vain tietyllä laturilla.Hurja latausnopeus voi tietenkin rasittaa akkua enemmän kuin hitaampi lataus, mutta OnePlussan mukaan 1 600 latauskerran jälkeen akun kapasiteetti on vähintään 80% alkuperäisestä. Tämä vastaa OnePlussan mukaan neljän vuoden käyttöä, jos puhelinta lataa kerran vuorokaudessa.Laitteen etupuolella on 120 hertsin virkistystaajuuteen yltävä tasainen Fluid AMOLED-näyttö, joka on kooltaan 6,7-tuumainen. Kyseinen näyttö on OnePlussan mukaan sen paras tasainen näyttö tähän mennessä.Yläreunaan keskelle on laitettu etukamera.Siinä käytetään Full HD+ -tarkkuutta (2412 x 1080). OnePlus 10T:n näyttö on HDR10+-sertifioitu, ja siinä on tuki 10-bittisille väreille.Kameroiden osalta 10T käyttää 50 megapikselin ja 1/1.56-tuumaista Sony IMX766 -sensoria pääkamerana, joka on tuttu esimerkiksi OnePlus Nord 2T -mallista. Pääkamerassa on myös optinen kuvanvakain (OIS).Pääkameran kaverina on 8 megapikselin ultralaajakulma 119,9 asteen näkökentällä sekä turhempi makrokamera.Softapuolelta löytyy Image Clarity Engine 2.0 (ICE). Tämä ohjelmisto hyödyntää päivitettyä algoritmia, joka OnePlussan mukaan mahdollistaa laitteen ottavan kuvia nopeammin ja paremmilla yksityiskohdilla.Ohjelmistoon kuuluu myös Nightscape 2.0 -yökuvaustila, joka parantaa kuvia vähäisessä valaistuksessa.Yksi merkittävimmistä asioista kameroiden osalta on, että tämä laite ei käytä Hasselblad-brändiä , jota käytetään esimerkiksi OnePlus 10 Prossa. Pro-malli sisältää muutenkin monipuolisemman kamerajärjestelmän ja on siten parempi valinta kuvaajalle.Alla kolme OnePlussan julkaisemaa kuvaa, jotka on otettu OnePlus 10T -puhelimella.Ulkoisesti OnePlus 10T muistuttaa 10 Pro -mallia muun muassa kameroiden sijainnin osalta. Kamerajärjestelmä yhdistyy saumattomasti laitteen lasisen takapaneelin kanssa.10T:n ulkonäköä on mietitty yli vuoden verran, jonka jälkeen OnePlus päättyi käyttämään mustaa Moonstone Black- ja vihreää Jade Green-väriä.Uuden mallin kyljessä ei kuitenkaan tällä kertaa ole OnePlussan tavaramerkkiä eli Alert Slider -liukusäädintä, jolla puhelimen voi siirtää nopeasti äänettömälle tai älä häiritse -tilaan.OnePlussan mukaan säädin on poistettu, jotta tilaa saadaan käyttöön muille komponenteille. Alert Sliderin kanssa akku olisi ollut kapasiteetiltaan 4500 mAh.Pelaamista ja yleistä käyttöä ajatellen OnePlus 10T:ssä on 15 antennia, jotka muodostavat 360 asteen järjestelmän ja vakaan yhteyden, kun puhelinta pidetään käsissä vaakatasossa.Tilaisuudessa OnePlus esitteli myös Android 13 -käyttöjärjestelmään perustuvan OxygenOS 13 -käyttöliittymän.OxygenOS 13 sisältää tuttuja OnePlussan ominaisuuksia kuten aina päällä olevan näytön ja Zen Moden. Lisäksi luvassa on pienempiä parannuksia ja muita optimointeja.OxygenOS 13 tulee ensimmäisenä saataville OnePlus 10 Prolle ja myöhemmin OnePlus 10T -mallille.Myyntiin saapuessa OnePlus 10T perustuu vielä Android 12 -käyttöjärjestelmään ja OxygenOS 12.1 -versioon.OnePlus 10T tulee olemaan edullisempi kuin OnePlus 10 Pro, mutta hintaa ei vielä ole vahvistettu. Laite todennäköisesti tulee markkinoille samalla hinnalla kuin esimerkiksi OnePlus 9 , joka on OnePlus 10T:n tapaan edullisempi lippulaivapuhelin.OnePlus 9 tuli aikoinaan saataville 699 eurolla.Kaksikko eroaa toisistaan tietyiltä osin, vaikka laitteet muistuttavat toisiaan.10T on suorituskyvyltään parempi uudemman piirin myötä. Laite myös sisältää nopeamman langallisen latauksen.OnePlus 10 Prossa on monipuolisempi kamerajärjestelmä, jossa on tehty yhteistyötä kameravalmistaja Hasselbladin kanssa.Pro-mallissa on myös Alert Slider -liukusäädintä, jota 10T -mallissa ei ole.OnePlus 10 Pron näyttö on kaareva sivuilta, kun taas 10T:ssä näyttö on tasainen.Eroa löytyy myös hinnasta, sillä OnePlus 10T on edullisempi kuin 10 Pro.Vertaa: OnePlus 10T vs OnePlus 10 Pro