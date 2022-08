Galaxy Watch5 -kello latautuu 45 prosenttiin 30 minuutissa

Samsungin uudet-sarjan älykellot esitellään viikon päästä. Ennen julkaisua kellojen ulkonäkö on paljastanut ja nyt myös akun latauksesta on saatu tietoa. Twitterissä SnoopyTech-tilillä on julkaistu kuvia Galaxy Watch5 -kellon laturista. Samalla latauksesta paljastettiin pari olennaista tietoa.Kellon laturin on nyt varustettu USB-C -liitännällä, kun Galaxy Watch4:n kohdalla käytetään USB-A -liitäntää.Uuden kellon laturi on myös nopeampi, sillä vuotajan mukaan kyseessä on 10 watin laturi.Tällä laturilla kello latautuu 30 minuutissa 45 prosenttiin eli tunnin latauksella kellon pitäisi olla jo lähes täynnä.

45% in 30 minutes -- SnoopyTech (@_snoopytech_) August 1, 2022

Galaxy Watch4:n kohdalla käytetään 5 watin latausta, jolla kello latautuu täyteen 110 minuutissa eli hieman alle kahdessa tunnissa Lähde: 9to5Google