OnePlus saattaa kadota myynnistä Suomessa? Taustalla patenttikiista Nokian kanssa

ja sen emoyhtiö, kiinalainen, ovat patenttikiistan keskiössä, jonka vaikutukset ovat alkaneet jo näkymään maailmalla.Taustalla on kiista 5G-teknologian patenteista, jotka suomalainenomistaa. Kyseessä ei siis ole Nokian brändillä älypuhelimia valmistavavaan nimenomaan kotimainen verkkoihin keskittyvä "oikea" Nokia.Nokia on vaatinut Oppolta lisenssimaksuja omistamistaan 5G-teknologian patenteista jo pitkään, mutta Oppo on sisukkaasti kieltäytynyt lisenssimaksuista. Tietojen mukaan kyseiset maksut olisivat noin 2,5 euroa myytyä puhelinta kohti - vaikka summa kuulostaa pieneltä, on se tiukasti kilpaillussa kännykkämarkkinassa kuitenkin iso kuluerä.Nyt kiista on päätynyt siihen pisteeseen, että Oppon matkapuhelimet ovat kadonneet kokonaan yhtiönverkkokaupasta. Riitaa on käsitelty ensimmäisenä juurikin Saksassa, jossa saksalainen tuomioistuin tuomitsi Oppon tuotteet hiljattain myyntikieltoon maassa , kyseisen patenttitaiston vuoksi. Myyntikielto koskee myös jälleenmyyjiä, mutta näkyy luonnollisesti ensimmäisenä yhtiön omissa myyntikanavissa.

Oppo on poistanut myös OnePlussan kaikki kännykät OnePlussan Saksan verkkokaupasta.Nokia aikoo laajentaa patentteihin liittyvää oikeusjuttua uusiin maihin lähiaikoina ja yhtiön aikeissa on haastaa Oppo oikeuteen patenttiensa loukkaamisesta myös Suomessa. Eli jos riitaan ei saada sopua, voivat sekä Oppon että OnePlussan tuotteet kadota myynnistä myös Suomessa.Asiasta Suomessa uutisoi ensimmäisenä SuomiMobiili OnePlus ja Oppo ovat kiinalaisen:n omistamia brändejä. BBK omistaa myös mm.n, jonka tuotteisiin patenttiriita laajentunee lähiaikoina.