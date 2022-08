Garminin Enduro 2 on suunnattu kestävyysurheilijoille ja tarjoaa jopa 150 tunnin akunkeston GPS-tilassa

esitteli uuden kestävyysurheilijoille suunnatun kellon, joka kantaa nimeä. Kyseessä on viime vuoden alkupuolella julkistetun Enduron seuraaja Enduro 2 -multisport-GPS-älykellossa on panostettu muun muassa karttoihin, näyttöön ja akunkestoon."Ultraurheilijat tietävät, mitä sitoutuminen tarkoittaa. Enduro 2 on luotettava väline, josta on hyötyä harjoittelussa ja palautumisessa", kertoo Garmin-yhtiön maailmanlaajuisen kuluttaja­myynnin varatoimitusjohtaja Dan Bartel."Esiladatuilla kartoilla, musiikkitoiminnoilla, luokkansa parhaalla akun kestolla ja entistä laajemmalla suoritusominaisuusvalikoimalla varustettu Enduro 2 on hyvin tarpeellinen laite kestävyysurheilijoille."GPS-tilassa Enduro 2 tarjoaa jopa 150 tunnin akunkesto. Lukema on selvästi kasvanut, sillä edeltäjässä vastaava lukema on 80 tuntia.

Älykellotilassa akkua riittää jopa 46 vuorokaudeksi. Pitkä akunkesto saadaan aikaan aurinkoenergiaa keräävällä näytöllä ja Garmin SatIQ -teknologilla, joka optimoi akunkestoa.Ilman aurinkoenergiaa älykellotilassa akku riittää enintään 34 päiväksi.Kellon kosketusnäyttö on kooltaan 1,4-tuumainen ja sitä suojaa safiirilasi. 51 mm:n kotelossa on titaaninen kehä ja takakansi. Kellon kyljessä on myös painikkeita.Lisäksi kellossa on kirkas LED-lamppu, jonka avulla kestävyysurheilijat voivat jatkaa matkaansa auringonlaskun jälkeen. Enduro 2:ssa on tähän mennessä kirkkain Garmin-taskulamppu, joka on kaksi kertaa kirkkaampi kuin tammikuussa 2022 julkistetussa fēnix 7X-mallissa Kellon esiladatut TopoActive-kartat ja useita satelliittijärjestelmä tukeva navigointi auttavat pitämään urheilijan oikealla reitillä. Kellossa on Wifi-yhteys, jonka avulla kartta- ja ohjelmistopäivitykset saa tehtyä ilman tietokonetta.Kello on tietenkin varustettu kattavilla hyvinvointiominaisuuksilla. Esimerkiksi uusi Health Snapshot -toiminto tallentaa keskeiset hyvinvointitiedot, mm. syke, sykevaihtelu, Pulse Ox, hengitystahti ja stressitaso, ja tuottaa niistä raportin.Enduro 2 tukee myös Garmin Pay -lähimaksua sekä ilmoituksia puheluista ja muista päivityksistä. Älypuhelimeen pariliitettynä Enduro 2 pystyy lähettä­mään sijaintitiedoilla varustetun viestin yhteyshenkilöille.Enduro 2 on nyt saatavilla Garminin verkkokaupasta . Sen suositushinta on 1 139 euroa. Hinta on noussut selvästi, sillä Enduro tuli aikoinaan saatavilla 859 euron hinnalla.