Motorolan huippumallissa on 200 megapikselin kamera

julkaisi Kiinan markkinoille todellisen huippulaitteen, silläon maailman ensimmäinen 200 megapikselin kameralla varustettu laite. Myös muut numerot ovat kohdillaan.Laitteessa käytetään 200 megapikselin Samsung Isocell HP1 -kennoa , joka julkaistiin viime vuonna. Kamera on optisesti vakautettu.Oletuksena kuvia otetaan 12.5 megapikselin tarkkuudella ja vaihtoehtona on myös 50 megapikselin kuvat.Takana on myös 50 megapikselin ultralaajakulma ja 12 megapikselin telekamera. Etupuolella on myös 60 megapikselin kamera.

Suuri megapikselimäärä ei automaattisesti tarkoita erittäin hyvää kuvanlaatua, vaan siihen vaikuttaa myös ohjelmisto ja muut optimoinnit. X30 Pro voi myöhemmin tulla globaalisti saataville Edge 30 Ultra -nimellä, joten ehkäpä tulevaisuudessa kameran tuottamaa jälkeä päästään ihmettelemään muuallakin kuin Kiinassa.Laitteen muut ominaisuudet ovat myös kunnossa.Etupuolella on 6,7-tuumainen Full HD+ OLED -näyttö 144 hertsin virkistystaajuudella.Sisällä on puolestaan huippuluokan Snapdragon 8+ Gen 1 -piiri, 8/12 gigatavua RAMia, jopa 512 gigatavua sisäistä tallennustilaa ja 4610 mAh akku, joka tukee nopeaa 125 watin langallista latausta ja 50 watin langatonta latausta.Puhelimen hinta alkaa 3699 juanista eli noin 530 eurosta.Lähde: Android Authority