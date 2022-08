OnePlus-toimitusjohtajalta paljastus taittuvasta puhelimesta

Kiinalaisvalmistaja OnePlussan toimitusjohtaja on paljastanut lisää yhtiö tulevasta taittuvasta puhelimesta. Twitterissä Pete Lau esitteli laitteen saranamekanismia.OnePlussalta on odotettu jo jonkin aikaa taittuvaa laitetta, ja huhutiedot kertoivat jo kuukausia sitten , että puhelin, joka perustuu sisaryhtiö Oppon laitteeseen olisi valmisteilla.Twitter-kuvassa toimitusjohtaja Pete Laun (tai kenties muun työntekijän) käsissä on laitteeseen sijoitettava saranamekanismi, joka on eittämättä taittuvien puhelinten tärkein mekaaninen yksityiskohta.Tietoja OnePlussan tulevasta laitteesta on vielä kovin vähän, mutta tuntien yhtiön tavat, niitä vuodetaan todennäköisesti pikkuhiljaa julkaisun lähestyessä.Arvioiden mukaan laite on kuitenkin erittäin läheistä sukua sisäryhtiö Oppon Find N -laitteelle (kuvassa), joka esiteltiin jo viime vuoden lopulla

What do you think this is? 😉 pic.twitter.com/vrT2pzQ7jX -- Pete Lau (@PeteLau) August 12, 2022

Pete Lau on myös julkaisemansa saranakuvan lisäksi uudelleentwiittaillut tilillään erityisesti Find N -laitteeseen liittyvää sisältöä.Tässä vaiheessa ei ole tietoa OnePlussan todennäköisen taittuvan puhelimen julkaisuaikataulusta, joten jäämme odottamaan lisätietoja.

