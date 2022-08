Suunto julkaisemassa Suunto 9 Peak Pro -kellon jopa 21 päivän akunkestolla

Suomalainen esitteli viime vuoden toukokuussa Suunto 9 Peak -kellot . Twitterissä vuotaja SnoopyTech paljastaa, että sarjaan on pian luvassa Pro-malli.Uutuus kulkee nimellä Suunto 9 Peak Pro.Vuodettujen tietojen mukaan Pro-malli tarjoaa parempaa akunkestoa.GPS:n kanssa akkua riittää jopa 40 tunniksi ja Retki-tilassa kesto on jopa 300 tuntia. Aikatilassa kesto yltää 21 päivään.Suunto 9 Peakin vastaavat lukemat ovat 25 tuntia, 170 tuntia ja 14 päivää.Suunto 9 Peak Pron kerrotaan olevan ohut, pieni ja kestävä. Prossa hyödynnetään mahdollisesti samoja materiaaleja kuin tavallisessa Peakissa eli safiirilasia ja ruostumatonta terästä.Ulkonäöltään Peak Pro muistuttaa tavallista Peakia. Kello on vedenkestävä 100 metriin asti ja se on saanut IPX8 -luokituksen.

Pohjassa on nähtävästi samat sensorit, mutta sinne on lisätty kaksi metallista kohtaa, joita mahdollisesti käytetään pikalataukseen. Tavallinen Peak latautuu täyteen tunnissa.SnoopyTechin mukaan Suunto 9 Peak Pro maksaa 499 euroa.Suunto 9 Peak tuli alkuperäisesti myyntiin 569 euron suositushinnalla, mutta nykyään kelloa myydään 469 eurolla. Tältä osin on mahdollista, että vuodettu hinta pitää paikkansa.Lue:Lähde: NotebookCheck.net